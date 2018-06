Eva Longoria, mamă la 43 de ani: Vedeta a născut primul ei copil

Actriţa americană a adus pe lume primul său copil, un băieţel care va purta numele Santiago Enrique.

Eva Longoria şi soţul ei, Jose "Pepe" Baston au anunţat prin intermediul publicaţiei HOLA! USA că au devenit părinţi. Vedeta serialului "Neveste disperate/ Desperate Housewives" a declarat că fiul ei, Santiago Enrique Bastón, s-a născut marţi şi că acesta este "o minunată binecuvântare".Copilul a venit pe lume la cunoscutul centru medical Cedars-Sinai din Los Angeles şi a cântărit la naştere 3,09 kilograme, relatează publicaţia citată de Daily Mail Eva Longoria l-a cunoscut pe mogulul Jose Baston, preşedintele grupului Televisiva, cea mai mare companie de media din America Latină, în 2013 şi s-au căsătorit doi ani mai târziu. Aceasta este cea de-a treia căsătorie a actriţei după eşecul mariajelor cu actorul Tyler Christopher şi jucătorul de baschet Tony Parker.Bastón a mai avut patru copii cu fosta sa soţie, Natalia Esperón: Natalia şi tripleţii Mariana, Jose şi Sebastian, însă acesta din urmă a murit la câteva zile de la naştere.Longoria a declarat că sarcina este o experienţă grea, dar îi dă încredere în ea şi o face mai puternică:, a spus ea., a continuat ea.Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/ Desperate Housewives", pentru care a obţinut nominalizări la Globurile de Aur şi premiile Sindicatului actorilor americani. Eva Longoria a mai jucat în filme precum "Numai peste cadavrul ei/ Over Her Dead Body" (2008) şi "For Greater Glory: The True Story of Cristiada" (2012). De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011). În perioada 2015 - 2016, Longoria a jucat în sitcom-ul NBC "Telenovela" şi a fost producător executiv pentru serialul "Devious Maids".Foto: Hepta