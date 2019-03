Emily Ratajkowski, inegalabilă în costum de baie: 40 de imagini în care ridică temperatura la limita caniculei

Modelul american a făcut o ședință foto pentru linia sa de costume de baie. Ca de obicei, imaginile sunt incendiare.

Emily Ratajkowski a pozat pentru noua campanie a brandului său de costume de baie, Inamorata. Ea a îmbrăcat trei modele din colecția 2019 - un costum unibody grena cu buline albe, unul roșu din două piese și încă unul tot din două piese, de culoare albastră. Așa cum și-a obișnuit admiratorii pe Instagram, modelul demonstrează încă o dată că se pricepe cel mai bine să-și promoveze eficient colecția, etalându-și posteriorul în câteva cadre.Emily Ratajkowski, care a devenit cunoscută după ce a apărut în videoclipul provocator al melodiei "Blurred Lines" a lui Robin Thicke, a declarat într-un interviu din 2017 că de multe ori este considerată "prea sexy" pentru a primi anumite roluri la Hollywood.Tânăra în vârstă de 27 de ani a declarat pentru revista Harper's Bazaar Australia că pierde roluri din cauza modului în care arată., a declarat ea., a adăugat modelul.Emily Ratajakowski a exprimat opinii similare și într-un interviu pentru ES Magazine publicat în mai 2016., a mai spus vedeta.În 2017, modelul american a denunţat retuşurile digitale făcută pozei sale de pe coperta revistei franceze Madame Figaro, unde buzele şi bustul său apăreau mai mici decât în realitate, ceea ce a creat numeroase reacţii de susţinere pe reţelele de socializare., a scris Ratajkowski pe contul său de Instagram , unde are peste 22 de milioane de admiratori.Postarea actriţei a suscitat pe Instagram mai multe mesaje de susţinere şi critici la adresa revistei franceze.Emily Ratajkowski a devenit celebră după ce a apărut în videoclipul provocator pentru "Blurred Lines" al lui Robin Thicke. De atunci ea a jucat în filmele "We Are Your Friends", "Gone Girl", "Entourage", "I Feel Pretty" și "In Darkness".Top-modelul s-a clasat pe locul patru în 2014 în topul celor sexy femei din lume publicat de revista FHM.Foto: Hepta