Elle Macpherson arată ireal la 53 de ani: Ce face ca să nu se îngraşe de sărbători

Vedeta renumită pentru corpul ei a dezvăluit câteva dintre trucurile care o ajută să evite kilogramele în plus în perioada Crăciunului.

De asta i se spune The Body! Pentru că la orice vârstă, în orice sezon şi la orice fel de apariţie, Elle Macpherson are un corp fără cusur. Cea mai recentă fotografie pe care a postat-o duminică pe Instagram o arată, ca de obicei, într-o formă perfectă.



Unul dintre principiile de bază ca să se menţină fără să se confrunte cu oscilaţii de greutate este să nu se îngraşe de sărbători. Şi ca să reuşească asta, evită să bea alcool la petreceri. Întrucât băuturile alcoolice perturbă metabolismul, Elle are grijă să le ocolească.



În rubrica pe care o semnează lunar în publicaţia Get the Gloss, vedeta în vârstă de 53 de ani scrie că nu se simte bine când este deshidratată, aşa că are grijă să prevină acest proces: "Obişnuiam să mă trezesc cu un espresso dublu, dar acum sorb mai întâi nişte apă caldă ca să cresc uşor metabolismul", a explicat ea. Apoi, Elle consumă doza zilnică din pudra pe care a lansat-o, The Super Elixir, cu 45 de bionutrienţi care susţin cele nouă sisteme ale corpului, înainte de a începe să-şi facă exerciţiile, fie că face sport în aer liber sau fitness în casă.



În timpul zilei, ea bea apă filtrată, ceaiuri naturale şi un ceai de turmeric pe care îl prepară singură. "Este un amestec de praf de turmeric şi apă fierbinte cu mult coriandru presărat deasupra", a explicat vedeta.



Elle a scăpat de dependenţa de espresso, pe care l-a înlocuit cu suc de plante.

, a scris ea.Supermodelul nu a renunţat complet la cafea, dar are grijă să o bea doar în prima parte a zilei. Dacă doreşte o băutură nutritivă, ea consumă după amiaza ceai cu lapte., a explicat ea. Alteori, Elle pune o băutură artizanală din ghimbir sau apă cu flori de soc într-un pahar de şampanie, combinaţii care îi permit să se bucure de gustul băuturii fără să consume de fapt alcool, scrie Daily Mail Recent, Elle Macpherson a dezvăluit care sunt secretele care o ajută să se bucure de o carieră longevivă şi a explicat cum i-a schimbat viaţa dieta alcalină pe care a adoptat-o. Ea a spus că de când a renunţat la zahăr şi a înlocuit carnea cu legume, plante şi seminţe, simte că are mai multă energie, pielea sa străluceşte şi nu mai are poftă de dulciuri.