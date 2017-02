După 25 de ani: Cum arată acum băieţii de la Take That

La 25 de ani de la înfiinţare, doar trei din cei cinci membri mai fac parte din grupul care a cucerit milioane de fani în anii '90.

Totul a început în 1990, când Take That a luat fiinţă în Anglia. Cinci băieţi arătoşi dar şi cu voce - Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange - reuşeau să constituie o alternativă neaşteptată de solidă pe nişa trupelor de adolescenţi, dominată de cei de la New Kids On The Block.



Doi ani mai târziu, Take That lansa albumul de debum, "Take That & Party", dar abia în 1995 a organizat primul turneu. Single-ul "Back For Good" a ocupat primul loc în topurile din 31 de ţări. Până acum, albumele grupului s-au vândut în peste 33 de milioane de albume la nivel mondial.



În '96, după ce Robbie Williams a decis să părăsească cariere solo, iar grupul s-a destrămat când atinsese apogeul. În 2005, la nouă ani de la destrămarea trupei, cei patru membri rămași în trupă au decis să se reunească, iar un an mai târziu au revenit în prim-plan cu albumul "Beautiful World".



Astăzi, la 25 de ani de la apariţia trupei, Take That mai are doar trei din cei cinci băieţi care au cucerit milioane de fani în anii '90.

Trioul alcătuit din Gary Barlow, Mark Owen şi Howard Donald a anunţat recent că următorul album de studio, ”Wonderland”, va fi lansat pe piaţă pe 24 martie. Primul single extras de pe noul disc, ”Giants”, este disponibil spre cumpărare şi ascultare online începând de vineri, 17 februarie.E momentul să ne amintim cine sunt cei cinci magnifici care au creat fenomenul Take That, cum arătau atunci când au devenit staruri şi cum arată acum.