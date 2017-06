Drama unei vedete: Olivia Newton-John, diagnosticată din nou cu cancer la sân

Cântăreaţa Olivia Newton-John a anunţat, marţi seara, printr-o postare pe contul său de Facebook, că a fost diagnosticată, pentru a doua oară, cu cancer la sân.

Veste tristă pentru celebra actriţă: după 25 de ani, cancerul a recidivat. Un reprezentant al vedetei a confirmat faptul că aceasta a aflat recent că durerea de spate pe care o simţea în ultima perioadă este de fapt un simptom al cancerului mamar.

Potrivit reprezentantului său, Olivia Newton-John va fi supusă unor şedinţe de radioterapie, pe lângă tratamentele naturiste pe care le urmează deja. Diagnosticul a obligat-o să-și anuleze turneul programat în SUA și Canada.



Interpreta unor hituri ca "You're the one that I want" și "Summer nights", în vârstă de 68 de ani, va face radioterapie asociată unor metode naturiste la sfaturile unor specialiști de la centrul de oncologie care îi poartă numele la Melbourne, orașul său australian de adopție, relatează ABC News, citat de Agerpres.