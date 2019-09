Drama unei actrițe: Andie MacDowell a avut grijă de la 10 ani de mama sa alcoolică

Actrița a povestit despre relația cu mama ei alcoolică, pe care a îngrijit-o încă din copilărie. Ea verifica toată casa, de teamă ca aceasta să nu fi uitat vreo țigară aprinsă care putea declanșa un incendiu.

Legătura cu mama a fost mereu specială pentru Andie MacDowell. Când Paula Johnson a căzut în patima alcoolului, Andie i-a stat alături, încă de când era un copil. Într-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian , actrița a vorbit cu sinceritate despre dependența de alcool a mamei sale, o problemă care i-a marcat viața.a precizat actrița în vârstă de 61 de ani în interviul publicat luni. Apoi a început să-și depene amintirile:, a mărturisit ea.Andie a încercat să trateze cu ajutorul medicilor dependența de alcool a mamei. Dar când unul dintre aceștia i-a prescris Valium, mama sa și-a pierdut capacitatea de a comunica. Privind înapoi, actrița știe acum că a fost o greșeală:Când situația a început să se agraveze, medicii nu i-au dat șanse mari:Paula avea doar 53 de ani când a murit, din cauza unui atac de cord. În ultimul ei an de viață, actrița a primit o scrisoare de la mama sa, în care aceasta îi mărturisea că era mândră de ea., a explicat vedeta.Andie MacDowell privește înapoi cu nostalgie și simte chemarea locului în care a copilărit, în Carolina de Sud:Andie a vorbit și despre experiența sa din modelling. Când era la început, a încercat și drogurile, dar, din fericire, nu i-au plăcut., a spus ea., a povestit actrița.Andie MacDowell este cunoscută pentru rolurile din filmele "Patru nunţi şi o înmormântare", "Fetele rele cuceresc vestul", "Sex, minciuni şi casete video", "Muppets în spaţiu", "Semnale de dincolo".Vedeta are trei copii (Justin - 33 de ani și fiicele, actrițe ca și ea, Rainey - 29 de ani și Margaret - 24 de ani), cu primul soț, Paul Qualley, fost model pe care l-a cunoscut în perioada în care ea prezenta colecțiile Gap. Cei doi s-au căsătorit în 1986 și au divorțat în 1999.Andie MacDowell s-a căsătorit în 2001 cu omul de afaceri Rhett Hartzog. Mariajul lor s-a încheit în 2004.Foto: Hepta