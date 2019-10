Dragoste cu pauză: Kylie Jenner s-a despărțit de Travis Scott

Cele două vedete au decis să ia o pauză după o relație de doi ani. Ei vor împărți custodia fiicei lor, Stormi, în vârstă de doi ani.

Kylie Jenner și Travis Scott s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, după ce în ultima perioadă au avut mai multe neînțelegeri. Informația a fost publicată de TMZ Miliardara în vârstă de 22 de ani și rapperul în vârstă de 28 de ani s-au cunoscut la festivalul Coachella, în 2017, iar după câteva săptămâni ea a rămas însărcinată. Kylie a născut o fetiță, Stormi Webster, acum în vârstă de 22 de luni, pe care o va crește împreună cu Travis.Cuplul a fost fotografiat ultima dată pe 27 augut, la premiera documentarului realizat de Netflix "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", despre viața și cariera rapperului.De atunci, relația lor s-a răcit., a spus o sursă citată de E! News , adăugând că aceștia trăiesc în case diferite, dar păstrează legătura de dragul fetiței lor., a mai spus sursa.Un alt semn clar al despărțirii a fost absența lui Travis de la a doua ceremonie de nuntă a lui Justin Bieber cu Hailey Bieber, organizată luni, în Carolina de Sud, unde Kylie a venit însoțit de sora ei, Kendall și de mama sa, Kris.Între timp, Travis și-a mutat o parte din lucruri în casa lui din West Hollywood, scrie The Blast , a spus o sursă pentru People Deși Kylie este omniprezentă pe rețelele de socializare, ea nu a mai postat imagini cu Travis pe contul său de Instagram din 10 septembrie, când a distribuit o fotografie provocatoare, realizată într-un pictorial pentru revista Playboy., a spus ea în interviul pentru revista citată.Vedeta a vorbit în termeni elogioși și despre viața sa de familie, spunând că relația sa cu Travis este excelentă:Relația dintre Kylie Jenner și Travis Scott a început după ce ea s-a despărțit de rapperul Tyga, în 2017, pe care îl cunoscuse în 2014.Foto: Hepta