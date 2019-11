Dezvăluiri din culisele „Friends“: Matthew Perry s-a îndrăgostit de Courteney Cox

Monica și Chandler au ajuns să se căsătorească. Dar povestea personajelor interpretate de Matthew Perry și Courteney Cox nu s-a repetat în viața reală.

Matthew Perry a iubit-o tot timpul pe colega lui, Courteney Cox. Dezvăluirea pe care o sursă a făcut-o pentru Us Weekly pune într-o altă lumină chimia dintre cele două personaje pe care ei le-au jucat în "Friends". "Matthew a fost mereu îndrăgostit de ea", a spus persoana citată. "Matthew n-a reușit niciodată să treacă peste asta", a adăugat ea.



Matthew Perry (50 de ani) și Courteney Cox (55 de ani) au luat masa împreună pe 7 noiembrie și le-au arătat și fanilor o secvență din întâlnirea lor. "Ghici cu cine am luat masa azi... Aș putea fi mai fericită de atât? #realfriends", a scris actrița pe Instagram, lângă imaginea în care apărea cu fostul ei coleg.



Cei doi au apărut și la mica reuniune a colegilor din "Friends", pozând pentru imaginea cu care Jennifer Aniston a dat lovitura pe Instagram, contul ei fiind blocat de numărul-record de accesări.



Sursa citată de Us Weekly nu a precizat dacă Perry i-a mărturisit vreodată fostei colege că e îndrăgostit de ea.



Courteney Cox a fost căsătorită cu David Arquette, din 1999 până în 2013. Ea are acum o relație cu starul rock Johnny McDaid. Perry a avut relații cu Yasmine Bleeth, Julia Roberts și Lizzy Caplan.



Dezvăluirea despre iubirea lui Perry survine la scurt timp după ce The Hollywood Reporter a anunțat că se poartă negocieri pentru o reuniune specială a echipei din "Friends" - Perry, Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc plus creatorii serialului, David Crane și Marta Kauffman.

Discuțiile nu au ajuns, încă, la un acord, dar dacă se vor finaliza cu succes, acest program va fi, cu siguranţă, un important punct de pornire pentru platforma de streaming HBO Max, care va fi lansată anul viitor în SUA şi în 2021, pe plan internaţional.



Actorii și creatorii serialului au negat, de-a lungul anilor, posibilitatea unei reuniuni sau a unei continuări a acestei producții.

Aniston a declarat în octombrie, în emisiunea de radio realizată de Howard Stern la postul Sirius XM , că va exista un reboot, spunând că aceata nu s-ar apropia de succesul pe care l-a avut serialul și că ar ruina originalul.Vedeta a fost, însă, mai permisivă cu ideea unei reuniuni. În iunie, ea a spus în emisiunea de televiziune realizată de Ellen de Generes:, a mărturisit ea, adăugând că se pregătește ceva:Creatorii serialului, David Crane și Marta Kauffman, au fost mai vehemenți, negând orice posibilitate de a organiza ceva legat de serialul-cult:, a spus Marta Kauffman la fesivalul Tribeca TV., a adăugat David Crane.Lansat în 1994, "Friends" a avut zece sezoane şi este una dintre cele mai populare producţii de televiziune.Acţiunea serialului se petrece în New York, unde cei şase prieteni - Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing şi Phoebe Buffay - trăiesc şi muncesc.De-a lungul celor zece sezoane, peste 40 de actori au fost invitaţi să joace în "Friends". Printre acesștia se numără Christina Appelgate, distinsă cu un premiu Emmy pentru interpretarea sa, Reese Witherspoon, Brad Pitt, Winona Ryder, George Clooney, Robin Williams, Susan Sarandon, Helen Hunt și Billy Crystal.Serialul a fost achiziţionat recent de Netflix, unde este disponibil până la finalul anului. Anul viitor, serialul va fi inclus în lista HBO Max.Potrivit unor surse, WarnerMedia, care deţine HBO Max, a plătit pentru drepturile de difuzare pe cinci ani 425 de milioane de dolari. Netflix ar fi plătit între 80 şi 100 de milioane de dolari pentru a deține "Friends" în 2019.Foto: Hepta