Destine paralele: Fratele actriței Cate Blanchett abia mai merge și trăiește singur într-un apartament modest

Robert Blanchett (51 de ani) trăiește singur într-un apartament mic dintr-un ghetou, deși sora lui are o avere de 85 de milioane de dolari.

Sora lui este una dintre cele mai frumoase și mai bogate femei din lume - cu o avere estimată la 85 de milioane de dolari, are mai multe proprietăți de lux, a jucat în superproducții precum trilogia "Lord of the Rings", "Blue Jasmine" și "Carol", pozează pentru reviste glossy și are apariții superbe pe covorul roșu la cele mai importante evenimente. Dar pentru fratele actriței Cate Blanchett viața n-a fost la fel de frumoasă.



Robert Blanchett trăiește în Clifton Hill, o mică localitate situată la patru kilometri de Melbourne, a cărui ușă o deschide doar când este nevoit să iasă, relatează ediția australiană a ziarului Daily Mail. Iar atunci abia se târăște pe străzi, ajutat de un cadru mobil.



La 51 de ani, bărbatul se deplasează cu greutate și pare cu zece ani mai în vârstă. Ținuta lui este una obișnuită, iar locuința modestă nu este păzită de gărzi de corp. Dar el este mulțumit așa - preferă să-și ducă viața în liniște, departe de atenția presei, și nu-și dorește mai mult. "Nu sunt o figură publică", a spus el.



Și totuși, n-a reușit să se ascundă la nesfârșit; Radar Online a scris că el nu ține legătura cu sora lui celebră, iar reporterii site-ului american i-au dat de urmă și l-au fotografiat în timp ce mergea cu greutate, din cauza unei afecțiuni, ajutat de cadrul mobil. Robert a recunoscut că el este fratele actriței Cate Blanchett: "Oamenii m-au abordat înainte, crezând că eram tatăl meu, dar el a murit acum 40 de ani", a mărturisit acesta.



Întrebat dacă ține legătura cu sora lui, omul a spus-o pe șleau: "Haideți, acum! Are o echipă care îi face pe plac. Dar eu nu sunt unul dintre ei."



Robert Blanchett nu a dorit să intre în alte detalii. Întrebat ce părere are despre un articol despre relația cu sora lui care va apărea în Daily Mail Australia, el a răspuns sec: "Articolul vorbește de la sine.



Situat la o aruncătură de băț de Fitzroy, Clifton Hill este un loc răufamat, un ghetou, cum îl descrie ziarul citat. Robert a ajuns să trăiască aici, departe de gloria de care se bucură sora lui.



Relația dintre frații Blanchett s-a schimbat mult după o copilărie dificilă. Cate avea doar zece ani când tatăl lor, Robert DeWitt Blanchett, un american care activa în publicitate, a murit din cauza unui infarct.



Așa cum Eva.ro a mai scris, povestea părinților actriței este romantică și tristă. Născut în Texas, Robert DeWitt Blanchett Jr a lucrat ca ofițer în marina americană. Nava pe care el muncea a avut o avarie în Oceanul Antarctic și a fost dusă în portul din Melbourne pentru reparații. Ofițerii de la bord au fost invitați la dans de mama lui Cate, o învățătoare micuță și șarmantă, pe nume June Gamble. "Nu erau mulți bărbați, așa că mergeau în port pentru a agăța marinari", a explicat actrița.



Robert și June au dansat toată noaptea.

S-au îndrăgostit imediat și au continuat să se întâlnească în cele două săptămâni în care vasul a stat în dană, apoi și-au scris timp de trei ani, până când Robert s-a mutat în Australia. S-au căsătorit și au avut trei copii. Robert a descoperit însă că suferea de probleme cardiace. Pe când Cate avea doar un an și jumătate, tatăl său a suferit un infarct care l-a pus la pat. Peste opt ani, un alt atac avea să-i fie fatal.O experiență traumatizantă pentru o fetiță de numai zece ani. Cate a crescut tânjind după tatăl său, dar moartea lui a obligat-o să fie ordonată, curajoasă și dârză. Învățătoarea ei de la școala primară Ivanhoe, din Melbourne, crede că pierderea părintelui a născut în tânăra Cate etica muncii bine făcute, precum și responsabilitatea de a avea grijă de fratele ei mai mare, Robert (Bobby), și de sora mai mică, Genevieve.