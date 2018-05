David Beckham, cu lacrimi în ochi: Surpriza pe care i-a făcut-o fiul său de ziua lui

Soţul Victoriei Beckham a fost foarte emoţionat de ziua lui. Cel mai bun cadou i l-a făcut fiul său, Brooklyn.

Fostul fotbalist englez a fost curprins de emoţii în ziua în care a împlinit 43 de ani. Starul îşi sărbătorea ziua de naştere la un restaurant din Londra, împreună cu soţia lui, celebra Victoria Beckham şi cei trei copii mai mici, Romeo, Cruz şi Harper, când fiul lor mai mare, Brooklyn, în vârstă de 19 ani, a intrat în local. Acesta a venit de la New York, unde urmează studii în domeniul fotografiei, pentru a-şi vedea tatăl şi a-i ura personal "La mulţi ani". Momentul l-a surprins pe David Beckham, care şi-a întâmpinat cu lacrimi în ochi băiatul.



"Ce-i cu tine aici? Ce faci aici?", îl întreabă David pe Brooklyn, în timp ce îl îmbrăţişează, cu lacrimi în ochi, iar micuţa Harper spune: "N-am ştiut că vine Brooklyn".



"Eşti OK? La mulţi ani... abia am aterizat", îi spune Brooklyn sărbătoritului.

Cu câteva ore înainte, Victoria postase pe Twitter o imagine cu soţul ei şi ceilalţi trei copii, scriind că tuturor le este dor de Brooklyn, relatează Lad Bible.



Celebrul designer a filmat surpriza şi a postat-o pe Instagram, cu mesajul: "Cea mai mare surpriză a zilei...



"Cea mai mare surpriză de ziua mea, băiatul meu cel mare a venit acasă @brooklynbeckham @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven", a scris, pe contul lui de Instagram, David Beckham, lângă înregistrarea video făcută de soţia lui.



Beckahm a postat şi câteva imagini cu darurile primite, oferind şi răspunsul la o întrebare dificilă: "Ce-i poţi da cuiva care are tot ce vrea? Cheile de la o cramă şi o prăjitură Colin the Caterpillar, se pare", a scris el.



Printre cadourile primite se mai numără şi o geantă Louis Vuitton cu un set de pahare de vin.





Foto: Hepta