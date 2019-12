Cum și-a convins Jennifer Aniston familia că va ajunge cineva: „Mi-au zis că n-o să fac niciun ban din actorie. Și apoi a venit 'Friends'“

Vedeta a dezvăluit că, la începutul carierei sale, familia i-a spus că n-o să fie în stare să câștige niciun sfanț ca actriță. Totul s-a schimbat când ea a primit oferta de a juca în serialul „Friends“.

Sigur că acum, când este vedetă, Jennifer Aniston găsește succesul și cu ochii închiși. Dar la început, atunci când n-o știa nimeni și încerca să-și croiască drumul în lumea vedetelor, i-ar fi prins bine puțin sprijin. Măcar din partea alor ei. Ei bine, n-a avut parte de așa ceva. Familia ei i-a spus franc că o să moară de foame dacă visează să ajungă actriță.



Privind înapoi, Aniston nu le poartă pică. Dimpotrivă, e puțin amuzată. Ea a povestit pentru People că a luat-o ca pe o provocare. "Și a venit <<Friends>>. Erau câțiva negativiști în familia mea. Îmi ziceau <<N-o să faci niciun sfanț niciodată>>. Acum uitați-vă la mine. Nu mă amenințați așa. Dumnezeu știe că o să fac niște sfanți", a spus actrița.



Aniston mărturisește că întotdeauna aceste cuvinte, "Te provoc" și "Nu", au făcut-o să aibă această reacție: "A, ok. Bun, hai să vedem!".



Actrița în vârstă de 50 de ani a mai spus că cel mai greu lucru în tinerețea sa a fost să fie cinstită cu ea însăși în privința relației cu familia. "Asta a însemnat să le spun adevărul fără teamă, lucru care s-a reflectat și în munca mea", a explicat ea.





Că tot veni vorba despre "fenomenul Friends" care nu contenește să stârnească interes, Jennifer crede că o reuniune a echipei ar fi grozavă, dar nu știe nimic concret: "O să încercăm. E o întrebare fără sfârșit, nu-i așa?".



Scenarista Marta Kauffman, cea care a creat împreună cu producătorul David Crane serialul "Prietenii tăi/ Friends", a declarat recent: "Nu vom face un serial de reuniune.



Totuși, pentru a marca împlinirea a 25 de ani de la premiera pe micile ecrane, producătorii serialului "Friends" au proiectat 12 episoade în mai multe cinematografe din Statele Unite.



Serialul "Prietenii tăi/ Friends" a fost difuzat de postul NBC timp de 10 sezoane, între 22 septembrie 1994 şi 6 mai 2004. Sitcomul prezintă aventurile amuzante ale membrilor unui grup de prieteni din Manhattan şi a fost o rampă de lansare pentru cei şase actori din distribuţia sa: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow şi David Schwimmer.

Vedeta şi-a lansat în octombrie contul oficial de Instagram cu un selfie în care apar ea şi celebrii săi colegi din serialul "Friends". Imaginea a strâns în cinci ore peste trei milioane de aprecieri. Interesul uriaș a condus la blocarea paginii. Ulterior, fotografia a primit peste 9 milioane de aprecieri.

În această toamnă, Jennifer Aniston a revenit în televiziune într-un serial produs de platforma de streaming Apple TV+, "The Morning Show", la 15 ani după difuzarea ultimului episod din "Friends". Serialul prezintă concurenţa acerbă dintre emisiunile matinale ale posturilor TV din Statele Unite şi va fi difuzat de viitoarea platformă de streaming a grupului Apple.





Foto: Hepta