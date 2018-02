Cum se menţine slabă Miley Cyrus: Ce mănâncă şi ce sport face?

Vedeta a impresionat pe toată lumea la Premiile Grammy. Rochia ei roşie elegantă şi silueta perfectă au atras toate privirile. Cum reuşeşte Miley Cyrus să se menţină, ce mănâncă şi ce exerciţii face?

1. Face mult Pilates şi yoga

2. Este vegană

3. Nu mai consumă alcool şi marijuana

Dacă vrei să ştii cum face Miley Cyrus să rămână slabă şi perfect tonifiată, iată care sunt secretele sale:Vedeta postează adesea pe contul său de Instagram fotografii din timpul antrenamentului. Pozele cu posturile ei de yoga sunt impresionante şi arată clar că vedeta o practică de multă vreme. Ea a declarat în interviuri că practică yoga Ashtanga care este dificilă şi că îşi dedică în fiecare zi câte două ore pentru yoga. Nu e de mirare că a progresat atât de mult şi că reuşeşte să aibă un corp bine tonifiat.Un alt secret al vedetei este regimul vegan. Miley Cyrus, alături de o mulţime de vedete de la Hollywood este adepta veganismului. Ea nu consumă niciun produs de origine animală. A devenit vegană în 2014, după ce a avut un pește ca animal de companie și pe care l-a considerat foarte inteligent. ”Motivul pentru care au devenit vegan este pentru că am avut un pește care s-a dovedit a fi foarte inteligent. Se bucura când ajungeam acasă și chiar știa cine sunt eu.Într-o zi am fost cu niște prieteni la un restaurant cu specific japonez și mi-a dat seama că serveau același pește”, a explicat Miley într-un interviu acordat celebrului Jimmy Fallon.Pentru unele persoane, dieta vegană este modul echilibrat perfect de a te hrăni, deoarece furnizează nutrienții de care are nevoie corpul, iar în plus conferă foarte multă energie. În schimb, unele persoane care a încercat dieta vegană au constatat după o perioadă că se confruntă cu un deficit de vitamine și minerale. Este foarte important să să ai o alimentație echilibrată și diversificată, dar și să-ți asculți organismul atunci când vine vorba despre un anumit stil de alimentație.Tenul curat al vedetei, silueta impecabilă, digestia bună şi riscul scăzut de boli grave sunt câteva dintre beneficiile pe care le aduce regimul vegan.Într-un interviu acordat anul trecut, vedeta susţine că nu mai consumă alcool şi marijuana de o perioadă bună de timp.