Cum îşi menţine Victoria Beckham frumuseţea: Vedeta dă o avere în fiecare zi pe produse cosmetice

Vedeta în vârstă de 42 de ani a dezvăluit secretele care o ajută să-şi păstreze frumuseţea. Produsele de îngrijire pe care le foloseşte sunt foarte costisitoare.

Cum era de aşteptat, secretele Victoriei Beckham sunt scumpe. Fosta membră a trupei Spice Girls, reinventată în cea mai proeminentă emblemă a stilului şi a frumuseţii din Marea Britanie, nu are limită de buget ca să arate mereu la superlativ. Faceţi socoteala: Victoria Beckham foloseşte zilnic produse de îngrijire a pielii care costă 735 de euro şi produse de machiaj în valoare de 415 euro. La acestea se adaugă produse pentru corp de 140 de euro şi cele de îngrijire a părului, mai ieftine dacă se poate spune aşa, de 74 de euro.



Trăgând linie, "arsenalul cosmetic" pe care îl consumă în fiecare zi soţia fostului fostbalist David Beckham costă 1.364 de euro. O sumă pe care foarte puţine femei şi-o permit, dar ştiţi cum se spune, obrazul subţire cu cheltuială se ţine.



Victoria Beckham a mărturisit că viaţa agitată din perioada în care cânta în trupa Spice Girls a avut efecte distructive asupra tenului ei, când se confrunta cu acneea, dar după ce şi-a întemeiat o familie şi-a schimbat stilul de viaţă, iar pielea sa nu a mai avut de suferit. "Aveam un ten dificil când eram tânără şi era tot timpul acoperit de coşuri şi alte lucruri de genul ăsta. Din fericire, nu mai trebuie să-mi fac griji. Cu timpul, afli ce e bine pentrutine. Şi, ştiţi, am încercat câteva look-uri interesante în perioada Spice Girls. Acum, am atât de multe poze şi apariţii pe covorul roşu încât am învăţat atâtea despre frumuseţe şi stil doar uitându-mă la fotografiile mele", a spus ea pentru Into The Gloss.



Vedeta a descris pentru cititoarele acestei publicaţii care este ritualul ei zilnic de frumuseţe, începând cu partea cea mai costisitoare, îngrijirea tenului.

Întrucât petrece mult timp călătorind cu avionul, Victoria foloseşte o cremă specială cu colagen activator, Sarah Chapman’s Skinesis Stem Cell Collagen Activator, pentru combaterea efectelor nocive ale aerului recirculat din avion.Pentru un aspect proaspăt al tenului, ea foloseşte primer pentru faţă Estée Lauder Morning Aura, iar pentru ştergerea urmelor de machiaj apelează la şerveţelele Bioderma. Ca demachiant, ea are de ales între Sarah Chapman’s Ultimate Cleanse sau o soluţie abrazivă Lancer Skincare’s Method Polish, care stimulează pielea.Victoria îşi finisează regimul de întreţinere a tenului cu o mască Sarah Chapman 3D Moisture Infusion Mask, un jade roller (instrument care estompează imperfecțiunile pielii şi uniformizează textura) şi cu o loţiune La Mer’s Moisturizing Soft Lotion.Renumită pentru machiajul său perfect, Victoria Beckham a subliniat că foloseşte întotdeauna cele mai bune produse de profil pentru a fi mulţumită de modul în care arată. Preferatele ei sunt Estée Lauder Aura Gloss, pe care îl foloseşte pe pomeţi, pe pleoape, pe partea inferioară de pe mijlocul nasului, pe marginea buzelor pentru a le face să pară mai groase, pe bărbie şi pe clavicule, scrie Daily Mail În zilele în care adoptă o ţinută casual, Victoria optează pentru loţiunea hidratantă Sarah Chapman's Skin Insurance SPF 30, iar pentru o acoperire mai bună face un mix între pudra Burberry Fresh Glow, Cashmere Concealer şi pudra La Mer. Ea îşi finisează look-ul cu produse din gama proprie - Estée Lauder Victoria Beckham Skin Perfecting Powder, Estée Lauder Victoria Beckham Eye Kajal şi Estée Lauder Victoria Beckham Cheek Crème.