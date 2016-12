Serialul Game of Thrones a cucerit întreaga lume. Personaje precum Khal Drogo, Daenerys Targaryen, Cersei, Jon Snow au stârnit admiraţia sau dispreţul a milioane de fani din întreaga lume. De multe ori poate nici nu am mai separat personajul de actor, însă înainte de a intra în Westeros şi de a cunoaşte o asemenea faimă, aceşti actori au arătat altfel sau au jucat în multe alte roluri. Iată o colecţie de fotografii realizată de BoredPanda.com care ne arată cum arătau actorii din Game of Thrones în urmă cu mulţi ani: