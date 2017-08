Cum arată văduva şi fiica lui Kurt Cobain, la 22 de ani de la moartea sa

Courtney Love (52 de ani) şi fiica sa, Frances Bean Cobain, în vârstă de 24 de ani, au fost prezente la un eveniment caritabil.

Cele două au participat la gala Hilarity For Charity, organizată în weekend la Hollywood, unde toate vedetele au venit îmbrăcate în costumaţii inedite. Potrivit cotidianului britanic Daily Mail , Courtney a ieşit cel mai mult în evidenţă cu un costum de barmaniţă din secolul al XIX-lea, cu decolteu generos care-i lăsa la vedere sutienul negru.Ea a pozat alături de fiica sa, Frances Bean Cobain, îmbrăcată în pantaloni negri mulaţi imprimaţi cu stele gri şi geacă neagră din piele, cu acelaşi motiv desenat.Evenimentul a fost dedicat sprijinirii cercetării în domeniul combaterii maladiei Alzheimer, scrie ziarul citat.Kurt Cobain şi Courtney Love s-au cunoscut la începutul anilor 1990, iar relaţia lor a fost una turbulentă, marcată de consumul excesiv de droguri şi de alcool, notează Mediafax.Cei doi muzicieni s-au căsătorit pe 24 februarie 1992, iar fiica lor, Frances Bean Cobain, s-a născut pe 18 august 1992.Solistul trupei rock Nirvana avea 27 de ani atunci când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile.Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii 1990, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are".După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani, interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea. Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014.Foto: Hepta