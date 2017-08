Cum arăta Miranda Kerr când lucra pentru 20 de dolari pe zi

Supermodelul australian a vorbit despre perioada în care lucra într-un supermarket pe postul de casieră. „Mi se părea extraordinar“, a spus ea.

În 2014 era pe locul trei în topul celor mai bine plătite modele din lume. Dar înainte de a deveni celebră şi foarte bogată, Miranda Kerr a început de jos, muncind într-un magazin de produse ieftine.



"Am lucrat casieră la Crazy Prices şi într-un salon de coafură, unde făceam ceai pentru cliente şi le aranjam părul. Munceam toată ziua pentru 20 de dolari şi mi se părea ceva extraordinar... Mereu m-am susţinut singură financiar", a mărturisit modelul Victoria's Secret pentru WHO magazine.



Miranda Kerr a intrat în modelling la vârsta de 13 ani, după ce a câştigat un concurs, dar făcea şedinţe foto doar în vacanţe. Apoi a început să lucreze în comerţ. Când a împlinit 20 de ani, s-a mutat la New York şi a avut probleme până şi-a găsit drumul spre celebritate, relatează Daily Mail.