Cum arată 8 actori care te-au îngrozit cu rolurile lor din filmele horror

Fata din "The Ring", demonul din "The Conjuring 2" sau Freddy Krueger din "A Nightmare on Elm Street" sunt doar câteva dintre personajele realizate atât de bine încât s-au întipărit în memoria multor cinefili care apreciază acest gen de filme.



Dacă te-ai întrebat vreodată cum arată actorii şi actriţele care interpretează aceste roluri terifiante, iată-i fără machiajul şi atitudinea înfricoşătoare din filme. Acum nu ţi se mai par chiar atât de înfricoşători, nu-i aşa?



Modul în care au fost realizate aceste personaje şi talentul acestor vedete de a intra exact în pielea lor este fascinant şi terifiant, în acelaşi timp.



Foto: brightside.me