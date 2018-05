Cum a scăpat-o Brad Pitt pe Gwyneth Paltrow de violatorul Weinstein: „Dacă o mai superi, te omor“

Actriţa a povestit că Brad Pitt l-a luat de gât pe Harvey Weinstein după ce a aflat că acesta a molestat-o, l-a împins la perete şi l-a avertizat că-l va ucide dacă îi mai face ceva.

Totul s-a întâmplat la câteva luni după ce starul din serialul "Beverly Hills 90210" a spus că l-a lovit pe Weinstein la petrecerea de după gala premiilor Globul de Aur. "Îl iubesc pentru asta", a spus Howard Stern, la care Gwyneth Paltrow a adăugat: "Şi eu îl iubesc."



Episodul s-a petrecut cu mulţi ani în urmă, dar a rămas întipărit în mintea actriţei ca şi cum ar fi fost ieri. Gwyneth Paltrow a povestit despre acea seară din mai 1995, într-un interviu pentru emisiunea "Sirius XM's The Howard Stern Show" . Când actriţa i-a spus lui Pitt, care atunci era iubitul ei, că Harvey Weinstein a molestat-o sexual într-o cameră de hotel şi a încercat să o violeze, starul a turbat de furie. Într-o seară, când Paltrow şi Pitt au mers la premiera de pe Broadway a piesei de teatru "Hamlet", actorul l-a zărit pe Weinstein şi n-a mai stat pe gânduri. S-a dus direct spre el, l-a împins cu spatele la perete, şi cu mâna înfiptă în gâtul lui l-a avertizat:Paltrow a amintit pentru prima oară de acest episod anul trecut, în ziarul The New York Times , devenind una dintre primele vedete care au vorbit public despre agresiunile lui Weinstein. Ea a mărturisit atunci că Brad Pitt l-a înfruntat pe producătorul de film, dar nu a dat detalii. Imaginile din acea seară îi arată pe Pitt şi Paltrow destul de afectaţi, fără să zâmbească, în timp ce părăseau teatrul, iar în rubrica Rush & Molloy din New York Daily News se nota că actorii au fost neobişnuit de reţinuţi la petrecerea care a urmat după premiera piesei.

Actriţa a povestit că episodul molestării a fost foarte ciudat şi că n-a avut nicio idee că Weinstein urmărea să o violeze într-o cameră de hotel. "I-am zis imediat lui Brad.



Gwyneth a mai spus că nu a auzit ce i-a zis Pitt lui Weinstein, dar apoi acesta i-a reprodus cuvânt cu cuvânt.



Ulterior, povestea a ajuns la urechile unei reporteriţe de la Times, Jodi Kantor, iar actriţa a ezitat să vorbească despre asta, gândindu-se o vară întreagă dacă este pregătită să dea un interviu pe această temă, scrie Daily Mail. "I-am zis că voi vorbi cu ea, dar că nu sunt sigură că vreau să înregistreze", a spus Gwyneth. Discuţia a avut loc off the record, iar Paltrow n-a spus nimănui despre el, dar ştia că din acel moment totul se va afla.



Actriţa a povestit cum a decurs incidentul - Gwyneth Paltrow avea 22 de ani şi obţinuse rolul în filmul "Emma", care avea să îi aducă celebritatea. Weinstein, producătorul filmului, i-a cerut să se întâlnească, înainte de începerea filmărilor, în apartamentul unui hotel din Beverly Hills. În timp ce discutau, el a început să-i facă masaj la umeri, apoi a întrebat-o dacă vrea să-l însoţească în dormitor. Gwyneth i-a respins avansurile şi a fugit la maşină, gândindu-se "Credeam că eşti unchiul Harvey".



Înainte de a pleca, Weinstein s-a întors spre ea şi i-a zis să nu cumva să spună cuiva ce s-a întâmplat între ei. "M-am gândit că o să mă concedieze", a explicat Paltrow. "A urlat la mine. A fost brutal", şi-a amintit ea. "Eram un copil, abia semnasem, am fost terifiată", a mai spus vedeta aflată atunci la începutul carierei.