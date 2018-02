Coşmarul prin care a trecut Shania Twain: Vedeta şi-a pierdut vocea din cauza bolii Lyme

Cântăreaţa a adoptat un stil de viaţă foarte disciplinat după o luptă îndelungată cu boala Lyme, care a lăsat-o fără voce timp de câţiva ani.

După mai mulţi ani în care a fost răvăşită de boala perfidă, Shania Twain a revenit la o viaţă normală. Ea a mărturisit că acum îşi ia sănătatea în serios după ce a trăit cu spaima că nu va mai putea cânta niciodată.



Într-un interviu publicat de Sunday's Herald-Sun, cântăreaţa canadiană în vârstă de 52 de ani a spus că acum are grijă să mănânce sănătos, să se odihnească suficient şi să aibă mai multă grijă de ea pentru a evita să mai ajungă în situaţii critice.



Shania şi-a reluat cariera muzicală anul trecut, lansându-şi noul album, "Now", după o pauză de 15 ani. Vedeta va pleca într-un turneu internaţional de un an şi se pregăteşte "investind" mai mult în ea însăşi şi protejându-şi vocea. "Îmi iau sănătatea în serios. E multă disciplină, sunt atentă să mănânc sănătos, să mă odihnesc suficient, am grijă de mine şi mă menţin", a mărturisit ea. "Trebuie să pui prestaţia ta mai întâi de toate şi eu iau asta foarte în serios", a adăugat artista.



Shania Twain s-a confruntat cu boala Lyme după ce a fost muşcată de o căpuşă în urmă cu 15 ani.

Ea a povestit că episodul s-a petrecut în timpul turneului "Up!" din 2003, iar în zilele următoare a început să se simtă rău, fiind la un pas să cadă de pe scenă în timp ce cânta., a spus ea anul trecut pentru The National Post., a mai spus Shania.Bacteria transmisă omului prin înţepătura de căpuşă poate produce boala Lyme, cunoscută şi sub numele de "boala cu 1000 de feţe", din cauza varietăţii de simptome pe care le poate dezvolta şi care pot face să fie confundată cu alte maladii. Bacteria transmisă de căpuşele bolnave intră în sânge şi afectează articulaţiile, muşchii, inima şi sistemul nervos, iar în unele cazuri bolnavii pot paraliza, relatează Mediafax.