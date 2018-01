Confesiunea unui supermodel: „Menopauza mi-a afectat memoria“

Yasmin Le Bon (53 de ani) a povestit într-un interviu cum a chinuit-o menopauza: ai dureri, eşti obosită şi uiţi tot, a explicat ea.

Cu picioarele-i nesfârşite şi un look tineresc, arată ca un supermodel la apogeul carierei. Şi totuşi, acum are 53 de ani, iar aparenţele înşală. Yasmin Le Bon a dezvăluit că menopauza i-a răvăşit viaţa şi a trecut cu greu peste această etapă din viaţa sa.



Într-un interviu publicat de revista Red, pentru care a făcut şi o şedinţă foto, vedeta a vorbit despre impactul pe care menopauza l-a avut asupra vieţii sale: "Menopauza e un rahat, de fapt. Ai dureri într-una, eşti obosită şi nervoasă şi ai o grămadă de probleme", a spus ea. Yasmin a mai spus că a avut şi probleme cu memoria. "Uiţi şi de întâlnirea aia cu endocrinologul ăla. Nu poţi să-ţi aminteşti nici unde ai parcat maşina", a mărturisit ea.



"Este important să le vorbeşti oamenilor despre asta. Vorbesc cu fetele mele pentru că vreau ca ele să fie mai pregătite decât am fost eu", a mai spus vedeta în interviul citat de Daily Mail.



Yasmin este căsătorită de 32 de ani cu Simon Le Bon, membru al trupei Duran Duran.

Ei au trei copii - Amber (28 de ani), Saffron (26 de ani) şi Talullah (23 de ani).Vorbind despre secretul unei relaţii de succes, Yasmin a explicat:Întrebată cum îşi gestionează furia, ea a răspuns:, a spus vedeta.