Comorile vânătorului de crocodili. Legătura specială dintre soția lui Steve Irwin și fiica sa: „Ne ținem de mână și când mergem la toaletă“

Soția și fiica lui Steve Irwin sunt nedespărțite. Terri recunoaște că după moartea soțului ei a devenit o mamă sufocantă pentru fiica sa, Bindi.

Dispariția fulgerătoare a celebrului prezentator de televiziune și ecolog Steve Irwin a lăsat-o pe soția lui, Terri, într-o situație dificilă. Cu doi copii mici de crescut și cu o moștenire uriașă de gestionat, însumând grădina zoologică pe care ei o stăpâneau și brandul reprezentat de numele pe care întreaga lume îl asocia cu "vânătorul de crocodili", Terri Irwin a dus o muncă titanică pentru a-și vedea băiatul și fiica mari și pentru a continua cu pasiune munca dedicată animalelor.



Anii au trecut, iar Bindi nu mai e fetița simpatică pe care o vedeai la televizor jucându-se cu animalele pe care le îndrăgește din primii ani ai copilăriei. Ea are acum 20 de ani, ceea ce pare de necrezut, iar fratele ei, Robert, la fel de dedicat protejării animalelor, a crescut și el, are 15 ani. Amândoi au devenit "stâlpii" pe care se sprijină mama lor, cu ei își petrece tot timpul și cu ei se sfătuiește când are ceva important de făcut.



Golul imens lăsat de moartea lui Steve a fost mai ușor de suportat, iar pentru Terri rolul de mamă a devenit esențial ca să supraviețuiască. Acest lucru a făcut-o să fie foarte apropiată de fiica sa, uneori cu riscul de a o "sufoca". Terri a mărturisit că ea și Bindi au devenit inseparabile după tragedia care le-a marcat viața și că se țin tot timpul de mână, ceea ce multora li se pare ciudat.

În 2016, publicația australiană New Idea a scris timp de mai multe luni despre o presupusă relație între Terri Irwin și actorul Russell Crowe și că ei se pregăteau de nuntă. Informațiile nu au fost, însă, confirmate, iar cei doi s-au limitat atunci să comenteze amuzați că sunt doar prieteni foarte buni.