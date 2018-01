Chrissy Teigen va avea un băieţel: Cum a făcut vedeta anunţul

Soţia cântăreţului John Legend a confirmat pe Twitter că al doilea său copil va fi un băieţel.

Chrissy Teigen a fost în centrul atenţiei la gala premiilor Grammy 2018, dar a reuşit să se remarce şi când a ajuns acasă. Vedeta însărcinată pentru a doua oară nu a întârziat mult la evenimentul organizat în New York, iar la ora 22.30 era deja acasă. Chrissy a postat duminică seară pe Twitter o imagine în care apărea în pat, în pijamale. "Mama şi băieţelul ei", a scris ea lângă această fotografie.





Întrucât au apelat la tehnica fertilizării in vitro, Chrissy şi John Legend cunoşteau deja sexul embrionului, dar au decis să păstreze secretul cât mai mult timp posibil, relatează publicaţia Allure. "Ştiam când ne-am apucat de treabă, dar John a spus: <<Să nu spui nimănui. Hai să fie ceva doar al nostru>>. I-am făcut favoarea asta cât timp am putut", a explicat vedeta citată de E!News.



Cu puţin timp înainte, modelul în vârstă de 32 de ani şi cântăreţul John Legend (39 de ani) au strălucit pe covorul roşu.

Îmbrăcată într-o rochie argintie, strânsă uşor cu o bandă deasupra burţii, Chrissy a purtat în picioare sandale de aceeaşi culoare şi ţinea în mâna dreaptă o geantă plic roşu în timp ce poza alături de soţul ei.Chrissy Teigen şi John Legend au deja o fetiţă în vârstă de un an, născută tot prin fertilizare in vitro. Ei au anunţat în noiembrie anul trecut, printr-un videoclip publicat pe Instagram, că aşteaptă un al doilea copil. În înregistrarea video, Teigen o întreaba pe fiica lor în vârstă de 1 an:, arătând spre abdomen, iar micuţa a răspuns: "Bebe!"., a scris vedeta alături de clipul postat.Cei doi anunţaseră în luna octombrie că plănuiesc să apeleze la fertilizarea in vitro, pentru a avea un al doilea copil, după ce Teigen a născut-o pe Luna în aprilie 2016.Foto: Hepta