Chris Pratt s-a logodit: Cum a cerut-o de soție pe fiica lui Arnold Schwarzenegger

Actorul în vârstă de 39 de ani și Katherine Schwarzenegger (29 de ani) sunt împreună de numai șapte luni.

Chris Pratt a dat vestea cea mare duminică, pe Instagram, unde a postat o fotografie în care apare în timp ce o îmbrățișează pe Katherine, iar aceasta admiră inelul cu diamant pe care el i l-a dăruit., a scris el.Starul din "Avengers" și fiica lui Arnold Schwarzenegger și a Mariei Shriver sunt împreună din iunie 2018 și și-au confirmat relația o lună mai târziu, când au fost fotografiați la biserică. Actorul era însoțit atunci de fiul său de șase ani, Jack.Mama ei, Maria Shriver, în vârstă de 63 de ani, este o credincioasă ferventă a religiei romano catolice. Ea a fost căsătorită cu Arnold Schwarzenegger din 1986 până în 2011.Chris și Katherine s-au întors recent din vacanță cu fratele ei, Patrick Schwarzenegger și mama ei, Maria, pe care au petrecut-o în Cabo San Lucas, Mexic.Chris Pratt a mai fost căsătorit cu actrița Anna Faris, în vârstă de 42 de ani, Anna Faris.Cei doi s-au căsătorit în iulie 2009 și s-au despărțit în august 2017, după o căsnicie de opt ani. Divorțul a fost finalizat trei luni mai târziu, în octombrie 2018.Săptămâna trecută, actorul a ajutat-o pe Katherine să se mute din casa ei din Santa Monica, California.Starul a declarat că nașterea fiului său i-a definit credința în Dumnezeu. El a anunțat săptămâna trecută, pe Instagram Stories, că se află în a treia zi a unei diete de 21 de zile, numită "Daniel Fast", inspirată din dieta profetului Daniel din Vechiul Testament și bazată pe restricții ale consumului de carne și produse de origine animală și hrană procesată.Chris Pratt și-a înregistrat vocea pentru producția de animație "The Lego Movie 2: The Second Part", care va fi lansată pe 8 februarie. El a reluat rolul lui Peter Quill (Star-Lord) în "Avengers: Endgame", programat pentru a rula în cinematografe pe 26 aprilie.Foto: Hepta