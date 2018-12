„Cenușăreasa“ bogată: Ce avere are Meghan Markle?

Soția prințului Harry n-a intrat cu buzunarele goale în familia regală a Marii Britanii. Ea avea o sumă frumușică în conturi în ziua nunții.

Căsătoria cu un prinț i-a adus multe privilegii fostei actrițe americane. E drept că aceste avantaje au prețul lor, impunând în schimb numeroase obligații, dar una peste alta, toată lumea știe că o ducesă își poate permite cheltuieli substanțiale.



Chiar dacă nu are sânge albastru, iar povestea sa de dragoste cu un prinț a cucerit inimile a milioane de admiratori, Meghan Markle nu era, totuși, o Cenușăreasă, o tânără frumoasă și săracă, dimpotrivă; cariera sa de actriță era în ascensiune și ea reușise să strângă o sumă importantă. Meghan începuse să se bucure de popularitate după rolul din serialul "Suits" și a mai jucat și în alte producții importante, precum "CSI: Miami" și "90210".



De la perioada în care făcea caligrafie freelance între audiții pentru a mai câștiga bani, după cum scria Esquire, Meghan Markle a ajuns să câștige o sumă din șase cifre, cea mai mare parte a câștigurilor sale provenind din actorie, scrie revista Town&Country.



Potrivit site-ului knownetworth.com, fosta actriță a câștigat peste 50.000 de dolari pentru fiecare episod din "Suits" și avea un salariu de aproximativ 450.000 de dolari pe an, la care se adăuga și un contrat anual de sponsorizare în valoare de 80.000 de dolari. Meghan a mai câștigat 187.000 de dolari pentru rolul din "Remember Me" și 171.429 de dolari pentru "The Candidate", ambele filme fiind lansate în 2010.



Pe lângă actorie, Markle mai avea un site de lifestyle, denumit The Tig, pe care l-a închis în aprilie 2017.

În aceeași lună, ea a pus capăt parteneriatului cu retailerul canadian Reitmans, care îi oferise spre revânzare două colecții de haine.Meghan și-a închis și contul de Instagram, dar Cosmopolitan a scris că ea reușise să ajungă la standardul de vedetă #SponCon (conținut sponsorizat), care i-a adus un venit de 80.000 de dolari.Cu toate aceste câștiguri, se putea compara Meghan Markle cu celebrul ei soț? Nu prea, notează site-ul celebritynetworth.com , care estimează averea fostei actrițe americane la un total de 5 milioane de dolari, în timp ce Prințul Harry are 40 de milioane de dolari, sumă acumulată din fondurile moștenite de la mama sa, Prințesa Diana, o moștenire de la bunica sa, Regina Angliei, precum și din fostul salariu de căpitan în armata britanică.Așadar, Meghan și Harry dispun împreună de o avere de 45 de milioane de dolari.Dar cine plătește pentru ținutele scumpe pe care le poartă Meghan Markle? - se întreabă Town&Country.În primele sale apariții la evenimentele familiei regale britanice, soția ducelui de Sussex a purtat haine care au costat 28.688 de dolari. Ținuta de la slujba de Crăciun de anul trecut a costat aproape 10.000 de dolari, iar rochia Ralph & Russo pe care a purtat-o în primul portret oficial cu prințul Harry a costat 78.000 de dolari. De unde vin banii? Mare parte din costuri le suportă amândoi, întrucât este împotriva protocolului case regale să accepte haine gratis, scrie People.