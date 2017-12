Cele 3 secrete care o ajută pe Elle Macpherson să arate incredibil

Vedeta a dezvăluit cele 3 secrete care o ajută să arate extraordinar la 53 de ani. Acestea sunt simple şi la îndemâna oricui!

A ridicat un brand mondial care valorează milioane de dolari şi şi-a câştigat pe merit celebra poreclă, "The Body", graţie fizicului ei incredibil. Acum Elle Macpherson dezvăluie într-o carte secretele carierei sale longevive şi trucurile care au ajutat-o să se menţină într-o formă de invidiat la 53 de ani.



Şi dacă vă aşteptaţi la nişte lucruri complicate, ei bine, modelul australian are o surpriză - trucurile ei sunt simple şi la îndemâna oricui, e nevoie doar de puţină înţelegere şi de voinţă pentru a le fructifica: "Iubire, râs şi apă", dezvăluie vedeta.



Elle detaliază în volumul "The Game Changers" care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a cunoaşte succesul în ceea ce faci. Ea arată că trebuie să-i găseşti pe cei care au aceleaşi visuri ca tine, oameni care îţi înţeleg şi îţi sprijină idealurile. Apoi trebuie să vizualizezi exact ceea ce creezi, în fiecare detaliu şi să-ţi creezi un panou cu imagini, schiţe şi informaţii care să-ţi redea o imagine de ansamblu a ceea ce vrei.



Cofondatoare a companiei de wellness WelleCo şi coproprietară a brandului Elle Macpherson Body, vedeta consideră, de asemenea, că trebuie să apreciezi toţi paşii mărunţi de care ai nevoie pentru a face un salt înainte.

"Împărtăşeşte-ţi visurile şi priveşte-le cum cresc", este îndemnul supermodelului în vârstă de 53 de ani.În ce priveşte secretele sale de întreţinere, Elle arată că totul ţine de nutriţie şi de "a trăi alcalin":Într-un interviu publicat de revista Ocean Drive, Elle MacPherson a dezvăluit că în urmă cu zece ani a decis că trebuie să-și curețe organismul., a spus ea., a adăugat vedeta.