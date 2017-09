Ce suplimente iau vedetele pentru a avea o piele strălucitoare

Știința a dus la descoperirea substanțelor de care are nevoie organismul pentru a funcționa perfect, iar remediile naturiste s-au dovedit a fi foarte eficiente în acest scop.

Astfel că vitaminele, mineralele și suplimentele au devenit foarte populare, inclusiv în rândul vedetelor. Iar când vine vorba de o piele frumoasă și sănătoasă, acestea folosesc unele remedii care oferă pielii nutrienții de care are nevoie.





Așa cum probabil ai auzit de foarte multe ori, frumusețea vine din interior. Dacă organismul tău beneficiază de elemente esențiale care au rolul de a proteja și hrăni pielea, unghiile și părul, atunci rezultatele se vor vedea la exterior. Iată câteva dintre suplimentele pe care starurile le iau regulat pentru a avea tenul strălucitor, potrivit wellandgood.com





Jennifer Aniston

Starul din serialul de succes "Friends" nu doar că a inspirat o generație întreagă să-și facă celebra tunsoare "Rachel" în anii '90, dar în prezent este o sursă de inspirație și în ceea ce privește o piele impecabilă. Dar care este secretul său? Se pare că actrița bea colagen. Aceasta consumă o băutură pe bază de colagen despre care spune că are beneficii uimitoare. "Am observat o diferență majoră. Unghiile mele sunt mai rezistente, iar pielea are un aspect sănătos.", a declarat Jennifer.













Veronica Webb

Supermodelul Veronica Webb folosește suplimente de nouă generație.Acestea poartă denumirea TA-65 și au capacitatea de a proteja telomerii, ceea ce previne deteriorarea cromozomilor. Telomerii sunt precum o carcasă protectoare la finalul fiecărui șir de ADN, precum bucățica de plastic de la capătul fiecărui șiret. "Așa cum un pulover începe să se deșire pe măsură ce se învechește, la fel telomerii slăbiți pot duce la deteriorarea ADN-ului", spune Veronica. Iar vitaminele pe care vedeta la ia au rolul de a preveni degradarea telomerilor care protejează ADN-ul.













Miranda Kerr

Supermodel și deținătoare a unui brand de cosmetice naturale, Miranda Kerr se bazează pe proprietățile deosebite ale unui supliment originar din țara sa natală, Australia. Este vorba despre sucul obținut din fructul noni. Miranda spune că bea suc de noni de la vârsta de 13 ani, fiind și un ingredient de bază în cosmeticele sale naturale. "Este în mod sigur cheia sănătății mele și motivul pentru care pielea mea arată astfel", a declarat supermodelul.