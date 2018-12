Ce face un model după ce rabdă de foame ca să arate perfect: Kendall Jenner dă buzna la fast food

După ce s-a dat în spectacol cu o rochie îndrăzneață la British Fashion Awards 2018, vedeta și-a cumpărat mâncare dintr-un restaurant McDonald's.

A furat toate privirile luni seară, pe covorul roșu de la British Fashion Awards, cu rochia aurie care lăsa aproape tot la vedere. Dar noaptea târziu, după ce gala de la Londra s-a terminat, vedeta și-a potolit foamea într-un restaurant McDonald's de pe Oxford Street.



După ce și-a atins obiectivul de a arăta perfect la evenimentul din capitala Angliei, vedeta și-a permis o "escapadă" calorică și a mers în localul fast food însoțită de o prietenă, dar și de un bodyguard care a vegheat cu atenție incinta. Îmbrăcată în jeanși și o haină lungă din piele, Kendall a profitat de ora târzie, cu mai puțini clienți înăuntru, așa că n-a fost nevoită să stea la coadă.



Supravegheată de garda de corp, sora mai mică a starletei Kim Kardashian a stat de vorbă cu prietena sa cât timp comanda era în pregătire. Angajații restaurantului au recunoscut-o imediat și abia își ascundeau bucuria că o au de clientă și o iscodeau cu privirile în timp ce îi pregăteau grăbiți pachetul, scrie ziarul britanic Daily Mail.



A fost o noapte plină pentru vedeta în vârstă de 23 de ani, notează Daily Mail. Kendall s-a remarcat la British Fashion Awards 2018 cu o apariție fără sutien, purtând doar cu o pereche de tanga pe sub rochia transparentă Julien Macdonald din plasă. Ținuta presărată cu paiete de culoare aurie îi lăsa spatele gol și avea o crăpătură înaltă care îi expunea piciorul stâng.

Vedeta show-ului de televiziune "The Keeping Up with the Kardashians" a participat și la petrecerea organizată în Belsize Park după gala la care a strălucit.