Ce a făcut Kelly Osbourne după ce a fost muşcată de o căpuşă

Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani povesteşte într-un volum autobiografic cum a luptat cu teribila boală după ce în 2004 a fost muşcată de o căpuşă.

Cu 13 ani în urmă, Kelly Osbourne habar n-avea că o muşcătură de căpuşă, suferită în timpul petrecerii organizată de tatăl ei care împlinea atunci 56 de ani, îi va transforma viaţa într-un calvar. Taică-su, cum e el mai sărit, a scos căpuşa şi a ars-o cu un băţ de chibrit, apoi şi-au văzut de petrecere.

Zece ani mai târziu, Kelly realiza că acel incident a declanşat o suferinţă de un deceniu. Când a aflat că are borelioză, ea a decis să lupte cu orice preţ cu această boală cu o mie de feţe şi nu s-a lăsat până n-a înfrânt-o.



Experienţa a transformat-o complet şi a devenit un capitol important din cartea biografică "There’s No F***ing Secret: Letters From a Badass B****", în care vedeta povesteşte cum a primit vestea că are boala Lyme în stadiul III. Volumul are 256 de pagini şi va fi lansat pe 25 aprilie în Marea Britanie, anunţă publicaţia Us Weekly.



Kelly începuse să se simtă ca o "legumă" de la atâtea pastile pe care le lua şi, după o serie de diagnosticări greşite, a decis să meargă la clinica lui Philip Battiade, un specialist din Germania care practică medicina alternativă.

Costul tratamentului, 40.000 pentru o cură de două săptămâni, este destul de piperat şi nu oricine şi-l permite, dar borelioza este una dintre cele mai complicate şi mai boli, iar terapia aplicată de Battiade se bazează pe o abordare care dă rezultate., explică vedeta în cartea sa., a mai scris fiica lui Ozzy şi Sharon Osbourne, care s-a declarat obosită să tot vadă vedete care fac pe victimele prin presă.