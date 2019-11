Cât costă o casă de vedetă: Whoopi Goldberg își vinde vila cu piscină, bar în pivniță și grădină ca-n Rai

Casa din California în care Whoopi Goldberg a locuit peste 25 de ani este de vânzare. Vedeta a cumpărat-o în 1993 cu 2,5 milioane de dolari și poate scoate un profit frumușel.

Profit de 7 milioane de dolari

De pe o coastă pe alta

Cu șase dormitoare, șapte băi și o grădină splendidă, casa pe care o vinde Whoopi Goldberg poate fi o afacere bună pentru oricine are posibilitatea să cumpere o locuință de vis într-un cartier rezidențial exclusivist din Los Angeles.De-a lungul timpului, proprietatea a aparținut mai multor personalități. Primul proprietar a fost prozatoarea austriacă Vicki Baum, autoarea nuvelei "Grand Hotel", scrisă în 1929. Aici a locuit și actorul David Nivel, câștigător al unui premiu Oscar.Vila din Pacific Palisades, în care actrița americană a locuit mai bine de 25 de ani, este de vânzare din februarie 2018. Whoopi Goldberg a cumpărat-o în 1993 și cerea inițial 8,795 milioane de dolari, dar între timp prețul a crescut la 9,595 milioane de dolari. Vedeta din "Ghost" ar obține, așadar, un profit de 7 milioane de dolari la vânzare.Casa are 654 de metri pătrați și include câteva dotări de lux care justifică această sumă - piscină exterioară, o casă de oaspeți și un bar în pivniță. Situată în apropiere de Will Rogers State Historic Park, fosta moșie a umoristului american Will Rogers, proprietatea a fost construită în 1933, în stilul Streamline Moderne, este un stil internațional de arhitectură și design Art Deco, apărut în anii '30, notează Los Angeles Times Locuința are un teren cu o suprafață de 2.700 de metri pătrați, cu o grădină superbă, decorată cu multă iederă și arbuști.În interior predomină albul care intensifică lumina naturală ce pătrunde prin ferestrele mari, iar pardoseala oscilează între plăcile albe și negre de marmură, așezate ca o tablă de șah, și parchetul din lemn masiv.Mare parte din spațiul de la parter este ocupat de livingul cu un șemineu amplasat central, bucătăria cu o insulă mare și sala de mese.Dormitorul principal are o formă curbată, prelungindu-se în exterior o zonă a grădinii.Vila are o bibliotecă încăpătoare, mai multe șeminee și un bar amenajat în pivniță. În curte, alături, se află o casă de oaspeți cu un șemineu, bucătărie și baie.Whoopi Goldberg obișnuiește să se mute de pe Coasta de Vest pe cea de Est a Americii. Actrița locuiește de zece ani în West Orange, un cartier select și liniștit din New Jersey, unde a cumpărat în 2009 o casă cu 2,8 milioane de dolari., a declarat actrița la începutul lunii pentru NJ.com , a mai spus ea.Actrița mai are un apartament în micul cartier Soho din Manhattan. În trecut, ea a deținut și ferma Robinson-Winchester, o proprietate de 300 de hectare în regiunea bucolică Marlboro, din statul Vermont.Foto: Hepta, Daily Mail