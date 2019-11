„Căsuța“ de la țară pe care Oprah Winfrey a dat aproape 7 milioane de dolari: Liniște, simplitate și confort

Oprah a cumpărat o casă rustică de la vecinul ei, actorul Jeff Bridges. Casa a fost afectată în urma unor alunecări de teren și renovată.

Jeff Bridges și-a vândut ranch-ul din Montecito, California, după ce acesta a trecut printr-o renovare majoră. Casa veche de un secol a fost grav afectată de alunecările de teren care au avut loc în 2018, iar actorul și soția lui, Susan Geston, au fost evacuați atunci cu elicopterul.



Bridges i-a vândut casa în stil spaniol cu 6,85 milioane de dolari vecinei sale, Oprah Winfrey, relatează People.



Cu o suprafață de 327 de metri pătrați, locuința cu trei dormitoare, două băi și o toaletă are un teren de 1,6 hectare. Alături se află și o căsuță pentru oaspeți, cu un dormitor, o șură cu un birou, atelier și o piscină acoperită dotată cu saună, precum și un grajd pentru cinci cai.





Interiorul casei principale are tavane cu bârne din lemn masiv, cinci șeminee și o bucătărie în stil rustic, în care predomină lemnul.



Dormitorul principal are pereți albi cu un bovindou - construcție ieșită în afara planului pereților exteriori ai clădirii, aflată în prelungirea planșeului, ca un fel de balconaș închis, prevăzută cu mai multe ferestre. Camera are șemineu și toaletă dublă.



Baia principală are cadă amplasată lângă ferestre, podea din lemn și o cabină de duș din sticlă, interiorul fiind realizat din marmură.



Proprietatea include și o fântână, puț privat și o grădină pentru fluturi (un spațiu special amenajat pentru înmulțirea lor) cu un mic lac, relatează Daily Mail.





Casa pe care a cumpărat-o Oprah a fost construită în 1919 de arhitectul James Osborne Craig și are ferestrele de atunci.



Jeff Bridges a cumpărat-o cu 6,85 milioane de dolari în 2014 și a scos-o la vânzare în luna mai, cu 7,995 milioane de dolari.

În cele din urmă, el n-a făcut "nicio afacere", întrucât i-a vândut-o celebrei sale vecine cu prețul cu care a cumpărat-o.Ținând cont și de cheltuielile pe care le-a suportat pentru renovarea proprietății după alunecările de teren, Jeff Bridges a cheltuit mai mult decât încasează. Însă își permite să renunțe la profit: în 2017, actorul și soția lui au vândut cu 16 milioane de dolari o vilă în stil toscan, situată în apropiere.Foto: Hepta, Daily Mail