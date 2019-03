Cântecul dulce al răzbunării: Cum a făcut de râs Lady Gaga grupul de Facebook care îi jura că nu va ajunge niciodată celebră

Succesul vedetei e o palmă grea pentru cei care au creat grupul de Facebook intitulat „Stefani Germanotta, nu vei fi niciodată celebră“.

O lecție care răzbate din filmul "A Star is Born" este că nimeni nu devine cineva fără să treacă prin greutăți. O poveste neștiută depre Lady Gaga confirmă că drumul spre succes nu este pavat doar cu reușite și aplauze - depinde doar de forța celui care visează să ajungă cineva să se lupte cu adversarii, să avanseze și să evolueze, să creadă nebunește în el și să-și urmeze calea. Cu riscul de a fi luat în râs de toți cei din jur, merită să lupți pentru o idee, pentru o speranță, pentru un vis.



Lady Gaga a trecut prin asta. Lauren Bohn, fostă studentă la New York University, a povestit că era în primul an de facultate și Facebook exista de numai un an când a descoperit un grup intitulat "Stefani Germanotta, nu vei fi niciodată celebră". Pe atunci, rețeaua de socializare era plină de grupuri cu denumiri prostești, dar acesta i-a atras atenția lui Lauren pentru că publica imaginile unei tinere de 18 ani care cânta la pian prin barurile din împrejurimi, încercându-și talentul. "Cine se crede?" - trona o întrebare care dădea de pământ cu tânăra care era acuzată că cerșește atenție. "Îmi amintesc și că un tip postase un afiș de la bar în care în care ea urma să cânte. Îi mâzgălise numele, încercând să i-l șteargă. Și pe măsură ce derulam postările, mă cutremuram de câte mizerii dădeam", a povestit tânăra.



Lauren a uitat curând de acest grup închis și de tânăra cu ochi răvășitori, ce părea în stare să mute munții din loc.

Până acum cinci ani. Era într-un tren, călătorind de la New York la Philadephia, și citea un articol despre Lady Gaga publicat de Vanessa Grigoriadis în New York Magazine, când a zărit numele adevărat al cântăreței - Stefani Joanne Germanotta. Un nume care nu spunea nimic nimănui, dar pe care ea nu avea cum să-l uite., s-a întrebat Lauren uluită., a povestit ea.Dar, din nou, tânăra a uitat curând de această revelație. Și-a amintit săptămâna trecută, când Lady Gaga, acea Stefani Joanne Germanotta pe care unii o detestau și îi garantau cu superioritate că nu va ajunge niciodată celebră, ținea în mâini premiul Oscar, nevenindu-i să creadă. Lauren a ținut să-i transmită un mesaj simplu: