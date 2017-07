Brooke Shields pozează în lenjerie la 52 de ani: Imaginea cu care vedeta face senzaţie

Actriţa americană le dă clasă multora dintre vedetele de astăzi. Ea arată senzaţional într-o imagine în care apare în lenjerie Calvin Klein.

La doar 12 ani, intra în forţă în lumea modei. Astăzi are 52 de ani, dar nu se fereşte să pozeze în lenjerie intimă, într-un pictorial pentru publicaţia Social Life Magazine. Vedeta din "Laguna albastră", mamă a doi copii, îşi pune în valoare silueta şi bustul generos în lenjeria de culoare albă, în timp ce priveşte spre camera foto.



În urmă cu 37 de ani, Brooke Shields era imaginea unei campanii Calvin Klein, pozând în jeanşii celebrului brand. Întrebată cum s-a simţit din nou purtând din nou o creaţie CK, ea răspuns: "Ei bine, partea amuzantă este că... după show-ul Calvin Klein am ajuns acasă, m-am uitat la toţi jeanşii pe care îi am şi am realizat că n-am nicio pereche Calvin Klein."



Modelul şi-a sunat agentul şi l-a rugat să-i trimită câteva perechi. Când a văzut jeanşii, Brooke a fost emoţionată. "M-am aşezat pe podea... şi da, a fost un moment emoţionant pentru mine şi nu doream să mai fie cineva în camera aceea. Am vrut să am o experienţă doar a mea. Nicio grijă, nu m-am trântit pe jos să-mi fac vreo poză. M-am uitat în oglindă şi mi-am spus... OK, OK, asta e bine... arăţi bine", a mărturisit ea.



Brooke a adăugat că i-a dat două perechi fiicei sale, Rowan, care acum are 14 ani, vârsta la care ea a făcut prima sa şedinţă foto. "Nu i-am zis nimic, n-am vorbit despre asta, dar e clar că s-a închis un cerc", a declarat vedeta.



Deşi acum îşi împarte jeanşii cu fata sa, Brooke Shields a dezvăluit că nu e de acord ca industria modei să se folosească de tineri pentru promovare. "N-ar trebui să mai vedem expuse trupurile unor copii de 15 ani", a spus ea pentru Social Life Magazine.



Absolventă a prestigioasei universităţi Princeton, Brooke Shields vrea ca fiicele sale să se concentreze pe educaţie şi a spus că studiile au ajutat-o să-şi păstreze capul pe umeri în tumultoasa lume a modei. "Dacă n-aş fi avut nivelul intelectual ca al prietenilor mei, industria m-ar fi devorat fără remuşcări. Ai impresia că dacă eşti în zona asta de o viaţă, industria îţi va fi loială, dar de fapt e invers", a spus ea.



Spre deosebire de Brooke Shields, alte modele celebre îşi încurajează copiii să le calce pe urme. Fiica lui Cindy Crawford, Kaia Gerber, în vârstă de 15 ani, începe să-şi facă un nume în modelling. La fel şi fiica lui Kate Moss, Lila Grace (14 ani), care a participat recent la o campanie pentru The Braid Bar.



După mai mulţi ani în care a avut apariţii publice mai rare, Brooke Shields a revenit în atenţia presei şi a publicului cu mai multe ieşiri foarte reuşite, remarcându-se prin forma sa fizică excelentă.