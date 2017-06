Brooke Shields, în rochie cu pantaloni: Vedeta din „Laguna Albastră“ arată splendid la 52 de ani

Actriţa americană nu şi-a arătat picioarele la gala CFDA Fashion Awards de la New York, unde a purtat o rochie cu imprimeu floral, dar şi pantaloni.

În perioada de glorie era una considerată un sex simbol. Astăzi, ajunsă la 52 de ani, Brooke Shields demonstrează că nu şi-a pierdut şarmul. Actriţa a avut o apariţie spectaculoasă la gala CFDA Fashion awards, desfăşurată luni la New York.



Îmbrăcată într-o rochie lungă cu imprimeu floral pe fundal bleumarin închis, elegantă şi binedispusă, vedeta a pozat zâmbind pentru fotografi. Cu un decolteu în V până aproape de talie şi cu despicătură frontală pe mijloc, ţinuta îi venea perfect, dar Brooke a ales să o poarte într-o manieră surprinzătoare, cu pantaloni negri din satin pe dedesubt, care se asortau cu pantofii de aceeaşi culoare.



A fost o alegere reuşită cu care actriţa s-a remarcat la evenimentul anual ce premiază cei mai buni creatori din domeniul vestimentar pentru femei, bărbaţi şi cel mai bun designer de accesorii.



După o perioadă în care a avut apariţii publice mai rare, Brooke Shields a revenit în atenţia presei şi a publicului cu mai multe ieşiri foarte reuşite, remarcându-se prin forma sa fizică excelentă.

În ianuarie 2015, înainte de a împlini 50 de ani, actriţa căsătorită cu producătorul de film Chris Henchy, cu care are doi copii, ea a declarat că această vârstă nu o sperie:Brooke Shields a avut apariţii sporadice în cinematografie în ultimul deceniu. Anul trecut, ea a lansat volumul autobiografic "There Was a Little Girl: The Real Story Of My Mother And Me/A fost cândva o fetiţă: Povestea mea adevărată şi a mamei mele", în care povesteşte în detaliu relaţia cu mama sa, care a murit în 2012, dar şi momentul pierderii virginităţii.