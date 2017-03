Beizadeaua de la Hollywood: Fiul lui Nicolas Cage plăteşte preţul tupeului

Weston Cage (26 de ani) va fi judecat pentru că a urcat beat la volan şi a fugit de poliţie, fiind prins după o urmărire ca-n filme.

Fiul lui Nicolas Cage e cunoscut mai ceva ca un cal breaz de poliţiştii din Los Angeles. La 26 de ani, Weston Cage are deja renumele unui personaj turbulent, iar acum începe să plătească "factura" pentru faptele sale.



Tânărul a fost fotografiat zilele trecute de paparazzi în timp ce intra, împreună cu mama sa, Christina Fulton, în vârstă de 49 de ani, în sediul procuraturii din Los Angeles. Vizita lui Weston este urmarea unui incident pe care el l-a provocat luna trecută, când a urcat la volan după ce a băut alcool, apoi a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. După o urmărire pe străzile din San Fernando Valley, Weston a fost prins şi a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi refuzul de a opri la semnalele poliţiştilor, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Îmbrăcat casual, cu pantaloni negri, un tricou şi o jachetă neagră, Weston avea părul prins într-o codiţă la spate şi era încălţat cu ghete sport albastre. Înainte de a intra în clădire, el a fumat afară o ţigară şi a stat de vorbă cu mama sa.

Fosta soţie a lui Nicolas Cage era îmbrăcată cu pantaloni negri şi o jachetă verde.Potrivit autorităţilor citate de tabloidul online american TMZ , Weston avea o alcoolemie de două ori mai mare decât limita admisă legală. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 4 februarie, când fiul lui Nicolas Cage a avut un accident minor cu un alt şofer. Weston a vorbit întâi cu şoferul respectiv, apoi a urcat în maşină şi a părăsit brusc locul accidentului, crezând că poliţia era pe drum.Echipajul care se îndrepta spre locul accidentului l-a văzut pe Weston plecând şi a pornit în urmărirea lui, cu sirena şi girofarurile pornite. Tânărul n-a oprit, iar automobilul Chevrolet Camero pe care îl conducea a lovit câteva indicatoare rutiere şi cutii poştale, înainte de a se izbi de un copac. Impactul a declanşat airbag-urile, iar un cauciuc a explodat.Poliţiştii l-au arestat imediat pe tânărul recalcitrant pentru conducere sub influenţa alcoolului şi l-au dus la un spital din apropiere pentru ca medicii să verifice dacă a avut de suferit în urma coliziunii.