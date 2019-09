Apartamentul lui Kanye West se vinde cu 4,7 milioane de dolari. Starul l-a amenajat din două locuințe alăturate

Un apartament minimalist pe care Kanye West l-a amenajat în Manhattan din două locuințe situate una lângă alta e din nou de vânzare. Iar prețul a crescut.

Înainte de a ajunge să dețină un impresionant portofoliu imobiliar, Kanye West a fost proprietarul unui apartament mic și cochet în cartierul newyorkez SoH. Din 2004, starul a locuit acolo de câteva ori, până anul trecut.Cântărețul în vârstă de 42 de ani a cumpărat inițial un apartament cu două camere, cu o suprafață de 147 de metri pătrați, pentru care a plătit 1,89 milioane de dolari în 2004. Era anul în care el dădea lovitura pe piața muzicală cu albumul "The College Dropout".La începutul lui 2006, Kanye a cumpărat o locuință învecinată, un mic apartament de tip studio, cu 1,25 milioane de dolari. Apoi a unit cele două unități, creând un apartament imens, cu un singur dormitor. Toată afacerea l-a costat 3,14 milioane de dolari.Cu ajutorul arhitectului și designerului italian Claudio Silvestrin, renumit pentru stilul său minimalist, Kanye a transformat apartamentul într-un spațiu șic, cu un decor negru și cominbinații de culori în tonuri pastel.Cu o suprafață de 225 de metri pătrați, apartamentul are un singur dormitor, o baie și o toaletă de serviciu, oferind o panoramă splendidă a Manhattanului, relatează Daily Mail În ultimii șapte ani, viața lui Kanye West s-a schimbat mult. A devenit multimilionar, are numeroase proprietăți de lux, este unul dintre cei mai influenți artiști americani, e căsătorit cu starleta Kim Kardashian, iar după venirea pe lume a copiilor săi și-a dat seama că nu mai are nevoie de apartamentul din Manhattan, așa că l-a vândut cu 3 milioane de dolari.Apartamentul este acum din nou de vânzare.Cu tavan înalt de trei metri, lumini adaptive și sistem audio performant, încălzire prin pardoseală și un living foarte generos, locuința este listată de agenția imobliară CORE Real Estate la un preț de 4,7 milioane de dolari.Stilul lui Kanye West este vizibil în fiecare colț, tonurile de alb și crem fiind predominante. În ciuda stilului simplu, apartamentul oferă multe facilități de lux, precum ferestre automate, podea din lemn de lămâi și mobilier din lemn de păr, notează ziarul citat.Bucătăria și baia au gresie cu plăci mari în stil islandez, iar dormitorul are un dressing încăpător.Kanye și Kim Kardashian (38 de ani) locuiesc în prezent în casa din Calabasas, California, amenajată tot în stil minimalist, al cărei interior l-au ascuns ani la rând de ochii publicului.Abia când artistul a început să posteze pe Twitter imagini din casă au putut fi văzute primele detalii din reședința celor două staruri.Potrivit Daily Mail, cuplul a colaborat cu arhitectul belgian Axel Vervoordt pentru a reamenaja casa în 2017. Ei s-au mutat acolo în decembrie, același ani. Până atunci, Kanye și Kim au stat la reședința "clanului" Kardashian, casa pe care o deține Kris Jennes, mama vedetei.La începutul acestei luni, presa a relatat că artistul a cumpărat o fermă imensă, de 418 metri pătrați, în Cody, statul american Wyoming. Ranch-ul se află la numai 50 de mile (80 de kilometri) distanță de Parcul Național Yellowstone.Foto: Daily Mail