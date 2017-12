Anastacia, învingătoare în faţa cancerului: „Nu sunt o victimă, sunt o supravieţuitoare“

După ce a înfruntat de două ori teribila boală şi a trecut printr-un divorţ, cântăreaţa este fericită la apropierea bornei celor 50 de ani.

Doar câteva ore în compania ei sunt de ajuns pentru a te surprinde cât de mult râde. Pentru o femeie care a învins cancerul nu o dată, ci de două ori, şi care pe lângă toate astea a trecut şi printr-un divorţ, râsul este o revanşă. Iar după ce înfrunţi sorţii potrivnici, totul pare o glumă: Anastacia a avut boala Crohn, cancer de sân cu recidivă care a costat-o o dublă mastectomie şi o afecţiune cardiacă numită tahicardie supraventriculară (o anomalie care măreşte ritmul cardiac). În plus, a avut şi probleme de vedere. Toate astea au făcut-o să vadă altfel viaţa şi să înţeleagă cât de puternică este.



Cântăreaţa născută în Chicago vorbeşte cu detaşare, într-un interviu publicat de ziarul britanic Daily Mail, despre experienţa luptei cu cancerul, despre divorţ, despre singurătate şi despre sentimentele pe care le încearcă în preajma bornei celor 50 de ani. "Nu sunt suma a tot ce a mers rău în viaţa mea. Sunt suma a tot ceea ce a mers bine. Nu sunt o victimă. Sunt o supravieţuitoare", este cea mai puternică declaraţie pe care Anastacia o face acum, la capătul unui lung şir de provocări. Când oboseşte, îi vine să râdă, pentru că înseamnă că e vie. Să facă un turneu de şase luni în 2017 este ceva la care nu s-ar fi gândit acum 14 ani, când a fost prima oară diagnosticată cu o formă agresivă, în stadiul patru, de cancer la sân, scrie Louise Gannon.



"E un mod greu de a învăţa să nu te mai agiţi pentru lucruri mărunte. Dar să ştii că înveţi lecţia. Te pregăteşte să înfrunţi provocările (...). Anul trecut a fost pentru mine important ca să rămân în cărţi. Niciodată nu am petrecut atâtea luni într-un turneu, în autobuz, dar a fost cel mai frumos", a explicat artista.



Ultimul album, "Evolution", al şaptelea din cariera sa, este o celebrare a pasului pus înainte, a depăşirii barierelor şi a trăirii vieţii. "Fiecare piesă pe care o scriu are un mesaj care transmite putere. Azi, artiştii se concentrează pe producţie sau pe rimă. Dar pentru mine, muzica este despre cuvinte, despre versuri - vreau ca melodiile mele să le vorbească oamenilor, să-i ajute să treacă peste momentele grele şi să-i facă să înţeleagă că totul e posibil. Poţi supravieţui, poţi să evoluezi. Uită-te la mine", a spus ea.



Cântăreaţa a vorbit despre şedinţa foto în care a pozat nud anul trecut, pentru Fault magazine, expunându-şi cicatricile. "M-am simţit întărită", a mărturisit ea. "Am fost în stare să fac asta pentru că mi-am recăpătat încrederea în corpul meu. Înainte de asta vorbeam despre cicatricile mele, dar nu le arătam. Am semne pe stomac de la operaţia de scurtare a intestinului, făcută când aveam 13 ani şi am fost diagnosticată prima oară cu boala Crohn. , a continuat solista.



"Mai am o operaţie de făcut înainte de a termina acest drum. Când mi-au reconstruit sânii, au folosit ţesut muscular de pe spate. Aceşti muşchi încă lucrează, dar sunt pe piept şi se simt inconfortabil când sunt pe scenă sau când fac mişcare. Arată şi cam masculin. O să mai fac curând o operaţie prin care chirurgul o să scoată nervul, astfel că mişcările muşchilor vor înceta. Nu mă tem deloc de această intervenţie pentru că n-are nimic de-a face cu cancerul, ci cu felul în care arată corpul meu după cancer. E ultima mea operaţie, sper", a explicat vedeta.



Vorbind despre experienţa luptei cu bolile, Anastacia spune că nu a fost doar una negativă, ci a avut şi de câştigat: "Fiecare din bolile mele mi-a dăruit ceva înapoi. Am avut Crohn când eram tânără, ceea ce m-a ajutat să înfrunt cancerul când am mai îmbătrânit. Cancerul m-a făcut mai curajoasă şi afecţiunea cardiacă m-a învăţat să iau mai uşor stresul. Fac multă yoga şi mă uit la televizor ca să mă relaxez. Toate bolile mele m-au făcut să-mi dezvolt un mare simţ al umorului. Nu mă tratez ca pe ceva fragil. Nu scot nimic din dietă. Mănânc bine, încerc să rămân sănătoasă, fac exerciţii, fac totul cu moderaţie. Secretul vieţii este să-ţi păstrezi zâmbetul."

Ajunsă aproape de pragul celor 50 de ani, pe care îi va împlini în septembrie anul viitor, solista mărturiseşte cum se simte: "Fac 50 de ani anul viitor şi abia aştept. Mă simt mai înţeleaptă, mă simt mai puternică, mă simt mai atractivă şi mai confortabilă în pielea mea decât eram la 20 şi la 30 de ani şi când credeam că eram Miss Piggy pentru că nu eram înaltă şi cu ochii albaştri şi cu picioare lungi. Aveam 30 de ani când am fost descoperită, iar casele de înregistrări şi producătorii îmi spuneau să zic că aveam 23. Uram să mint şi după şase ani am ieşit din asta. Să-mi ascund vârsta atâta timp m-a făcut foarte mândră de vârsta mea reală. Când eram mai tânără, eram foarte nesigură. Credeam că nu sunt atrăgătoare. Cu cât îmbătrâneam, cu atât mă vedeam mai mult într-o lumină pozitivă."



"Încă am Botox, dar nu mai sunt obsedată. La 30 de ani eram înnebunită după Botox, făcea parte din minciuna despre vârsta mea şi gândeam că am nevoie de el ca să mint. Apoi m-am oprit (când aveam 42 de ani). Acum îmi pun Botox o dată pe an (...). Nu vreau să mint, dar nici să exagerez. O dată pe an e de ajuns", a mărturisit artista.