Adevărata faţă a unui top model: Cum arată Heidi Klum fără machiaj

Vedeta în vârstă de 44 de ani nu se fereşte să pozeze fără machiaj. Ea a postat un selfie îndrăzneţ în care îşi arată adevăratul chip.

Heidi Klum se numără printre femeile celebre care nu se feresc să se prezinte aşa cum sunt ele cu adevărat, fără "scutul" protector al machiajului. La 44 de ani, supermodelul german îşi permite să posteze, din când în când, pe reţelele de socializare, câte un selfie în care îşi arată adevăratul chip.



Aşa cum nota Daily Mail în 2016, nimeni nu a ridicat mai mult trendul selfie-urilor fără machiaj decât Heidi Klum. Mamă a patru copii, Heidi Klum nu se sfieşte să le arate şi faţeta obişnuită a vieţii sale, o latură care include şi multe imagini în care apare fără machiaj.



Ea a revenit joi cu o fotografie mai îndrăzneanţă, în care apare aproape topless. Cu părul blond curgându-i pe umeri, Heidi a îmbrăcat un halat colorat, care lăsa să i se întrevadă sânii, în timp ce privea spre camera telefonului, scrie Daily Mail. "Prinzând ultimele raze de azi ale soarelui", a scris ea lângă cadrul surprins în curtea casei sale. Fotografia a primit peste 70.000 de like-uri în doar şase ore.



Deseori, înainte de a intra pe mâna make up artistului, Hedi Klum se pozează pentru a le arăta fanilor cât de mult are de lucru expertul pentru a ajunge la un rezultat notabil.



În 2015, supermodelul a făcut o demonstraţie elocventă a transformării sale, de la un look obişnuit, "fără îmbunătăţiri", la cel pe care îl vedem în şedinţele foto sau pe podiumul de prezentare.

Heidi a postat pe contul său de Instagram două fotografii care arătau cât de mult contează munca unui make-up artist şi a unui hair stilist. Ea a denumit simplu pozele - "before" şi "after @lindahaymakeup @brentlawler", în semn de recunoştinţă pentru munca make-up artistei Linda Hay şi hair-stilistului Brent Lawler.În februarie 2016, Heidi le-a făcut o nouă surpriză admiratorilor săi. Cu părul nearanjat, părând abia trezită din somn, Heidi a scris lângă imagine un simplu salut -, postarea ei fiind apreciată de 2,5 milioane de utilizatori ai reţelei de socializare.Potrivit Daily Mail, capacitatea sa de a se transforma atât de mult la nivel vizual este o calitate foarte apreciată de designeri, pentru că aceştia îi pot folosi toate valenţele, în funcţie de conceptul creaţiilor lor.