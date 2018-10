A fost cândva o fată frumoasă. Cum arată Kim Wilde la 57 de ani

Cântăreața care a devenit celebră în anii '80 arată total schimbată, dar continuă să urce pe scenă. Ea se află într-un turneu inspirat de fascinația sa pentru extratereștri.

În anii '80 a devenit un sex simbol după ce a cucerit lumea cu piesele ei, "Kids In America", "Keep Me Hangin' On" și "Cambodia". Cu ochii albaștri, părul blond, coafura tipică anilor de glorie ai muzicii pop și cu vocea sa inconfundabilă, Kim Wilde era una dintre cele mai de succes vedete, dar și una dintre cele mai frumoase femei din lume.



Astăzi, Kim Wilde arată complet diferit, dar nu și-a pierdut admiratorii: cântăreața își continuă turneul în Europa, ea concertând sâmbătă seară la "Live Music Hall" din Koln. În vârstă de 57 de ani, artista a avut un recital reușit în cadrul turneului "Here Comes The Aliens", relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Purtând o costumație futuristă, cu un top negru peste care a adăugat o jachetă cu talie foarte scurtă și cu canafuri lungi pe mâneci, precum și pantaloni negri în aceeași notă, Kim și-a completat ținuta cu mănuși negre, o pereche de ochelari de soare ciudați și cizme negre la fel de bizare, o costumație în care arăta ca o războinică stelară.



Cântăreața britanică a revenit pe scenă după lansarea noului ei album, despre care a declarat că este inspirat de pasiunea sa pentru extraterești.

Ea a declarat că în 2009 a observat creaturi extraterestre în spatele curții casei de la țară, în comitatul Hertfordshire, la nord de Londra, iar acel episod a avut un impact masiv asupra vieții sale., a spus ea într-un interviu pentru revista Attitude, mărturisind că întâmplarea a inspirat-o să creeze albumul "Here Come the Aliens", lansat anul acesta.