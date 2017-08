8 lucruri pe care nu le ştiai despre Kit Harington aka Jon Snow

Suntem convinşi că ştii foarte multe lucruri despre „Game of Thrones“, dar cât de multe informaţii ai despre actorul Kit Harington care a cucerit inimile fanelor din întreaga lume?

Iată 10 lucruri pe care nu le ştii despre Kit Harington:

1. Numele lui întreg este Christopher Catesby Harington

2. Se trage dintr-o familie de nobili

3. A purtat o perucă în episodul pilot din Game of Thrones

4. A visat să devină jurnalist înainte de actorie

5. În 2012 şi-a luxat glezna încercând să intre în propriul apartament

6. Îi plac filmele horror

7. Nu este un fan al reţelelor de socializare

8. Are fobie de păianjeni

Serialul care a cucerit toată lumea este plin de personaje interesante care ne-au acaparat atenţia. Însă, se cunosc destul de puţine lucruri despre actorii care interpretează aceste personaje. Ştim că îţi place de Kit Harington care îl interpretează pe Jon Snow în celebrul serial. Dar cât de multe lucruri ştii despre celebrul actor?Până la 11 ani nici el nu a ştiut că îl cheama Christopher şi este mult mai obişnuit să i se spună Kit. Mama lui i-a dat numele după dramaturgul ei favorit, Christopher Marlowe.Bunica sa din partea tatălui este Lavender Cecilia Denny, urmaşa lui Carol al II-lea care a fost rege al Angliei, Scoției și Irlandei.Pentru că nu avea părul lung, Kit Harington a purtat o perucă la filmările episodului pilot. Până să-l interpreteze pe Jon Snow, actorul nu a avut niciodată părul lung şi a precizat că probabil va reveni la părul scurt după ce nu va mai avea acest rol.Kit Harington şi-a dorit să devină jurnalist, cameraman sau corespondent de război înainte de a ajunge la dragostea lui actuală, actoria.Acum visează să devină producător de televiziune.S-a închis pe dinafară şi a escaladat pereţii ca să intre în propriul apartament. Urmarea a fost simplu, actorul şi-a luxat glezna, iar producătorii serialului "Game of Thrones" au fost nevoiţi să gasească soluţii noi la filmări.Actorul s-a declarat un fan împătimit al producţiilor horror, iar printre filmele sale preferate se numără "The Shining", "The Ring", "The Wicker Man" şi "Scream".Actorul susţine că vorbeşte destul de des despre el prin natura jobului, încât nu vrea să-şi petreacă şi timpul liber postând pe reţelele de socializare lucruri despre viaţa lui.Îi este frică de ace şi nu se simte deloc confortabil când trebuie să zboare cu avionul. Aaa şi să nu uităm că îi este frică şi de "white walkers" :))