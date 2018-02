8 lucruri pe care Meghan Markle nu mai are voie să le facă după căsătoria cu Prințul Harry

Casa Regală Britanică a anunțat ziua în care Meghan Markle și Prințul Harry se vor căsători. Evenimentul așteptat cu nerăbdare de fanii celebrului cuplu va avea loc pe 19 mai 2018.

Pentru a fi acceptată în rândul Familiei Regale, Meghan a fost nevoită să renunțe la multe lucruri, inclusiv la cariera de actriță. Dar asta nu este tot. După căsătoria cu Harry, Meghan va trebui să respecte unele reguli stricte și nu va mai avea voie să facă lucrurile pe care le făcea înainte. Iată câteva dintre ele, potrivit stylecaster.com:





Nu are voie să-și facă selfie-uri

Dacă în urmă cu un an fosta actriță posta frecvent selfie-uri pe paginile sale de socializare, în prezent aceasta nu mai are voie să facă astfel d fotografii. Meghan a declarat recent că la prima întâlnire oficială cu publicul de la anunțarea logodnei, un cuplu de fani a rugat-o să-și facă împreună un selfie. Viitoarea ducesă le-a spus că nu are voie să facă astfel de fotografii. Regula a fost stabilită pentru a încuraja publicul să aib contact vizual și să converseze cu membrii Casei Regale, în loc să se întoarcă cu spatele pentru a-și face selfie-uri.





Nu are voie să semneze autografe

După ce va deveni soția prințului Harry, Meghan nu va mai avea voie să semneze autografe. Regula a fost stabilită din motive de securitate, pentru a împiedica falsificarea semăturilor membrilor Casei Regale. Aceștia au voie să semneze numai documente oficiale și în unele cazuri cărți de oaspeți.





Nu mai poate folosi rețelele de socializare

Conturile de Twitter și Instagram ale lui Meghan Markle au devenit inactive de câteva luni, de când a fost anunțată logodna sa cu Prințul Harry. Așa cum era de așteptat, Meghan nu va mai folosi conturile personale de socializare. La fel ca și Prințul Harry, William și Kate, fosta actriță va folosi contul oficial al familiei, numit Kensington Royal după palatul de reședință, pentru a transmite public noutăți despre evenimente din viața lor. Pe acest cont a fost anunțată logodna și au fost publicate fotografiile oficiale realizate cu această ocazie.





Nu are voie să facă gesturi de afecțiune în public

În ciuda faptului că Meghan și Harry se țin des de mână și se ating în public, gesturile de afecțiune sunt o raritate în rândul membrilor Casei Regale Britanice.Deși nu există o regulă oficială, aceasta este mai degrabă o tradiție respectată de-a lungul anilor de cuplurile regale. Este motivul pentru care nu îi vedem pe Kate Middleton și Prințul William sărutându-se în public sau ținându-se de mână.





Nu mai poate vota

Atunci când Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, aceasta va obține cetățenia britanică, dar nu va avea aceleași drepturi ca un cetățean britanic de rând. Meghan nu va avea voie să voteze, pentru că niciun membru al Familiei Regale nu votează. Este neconstituțional ca Monarhul să voteze, iar regula se aplică și celorlalți membri ai familiei.





Nu are voie să poarte ojă colorată

Dacă observi fotografiile din ultimele luni ale lui Meghan, vei observa că viitoarea ducesă deja respectă această regulă. Potrivit unei surse citate de OK! Magazine, membrele Familiei Regale Britanice nu au voie să poarte ojă colorată, astfel că vor alege întotdeauna nuanțe neutre, de culoarea pielii.





Nu are voie să stea cu picioarele încrucișate

O altă regulă neoficială îi împiedică pe membrii Familiei Regale să stea picior peste picior atunci când sunt așezați. De aceea nu vei vedea vreodată o poză cu Kate Middleton stând cu picioarele încrușișate. Ducesa își ține genunchii lipiți atunci când stă jos și își înclină puțin picioarele. Este o postură la care apela și Prințesa Diana pentru a evita încrucișarea picioarelor.





Nu poate intra prima într-o încăpere

Meghan va sta întotdeauna lângă Prințul Harry la o întrunire oficială a Casei Regale și va respecta o regulă strictă cu privire la ordinea intrării într-o încăpere, în timpul unui eveniment oficial. Există o ierarhie strictă, iar ordinea este următoarea: Regina Elizabata a II-a, Prințul Philip, Prințul Charles, Camila, Prințul William, Kate Middleton, Prințul Harry și Meghan Markle.



