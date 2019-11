7 actori din filmele anilor '90 care s-au schimbat enorm

1 din 8

Wes Bentley

Wes s-a remarcat la 21 de ani, în rolul ciudatului din "American Beauty" (1999). A mai prins roluri în câteva producții importante, precum "The Hunger Games" (2012), "Interstellar" (2014) și "Misiune imposibilă: Fallout" (2018).



Actorul a împlinit 42 de ani în septembrie, dar a reușit să-și păstreze șarmul și îi stă bine cu barbă. El a avut o perioadă dificilă peste care a reușit să treacă cu bine - în iulie 2009, i-a mărturisit iubitei sale că are nevoie de ajutor pentru a învinge dependența de alcool și droguri. A intrat într-un program de recuperare și apoi a reușit să-și revină, continuându-și cariera. Documentarul "My Big Break" prezintă viața adevărată a lui Wes, cu toate încercările pe care le-a trăit.



În 2010, actorul s-a căsătorit cu producătoarea Jacqui Swedberg. Ei au doi copii - un băiat și o fată.