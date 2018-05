17 reguli pe care Meghan Markle trebuie să le respecte după ce a devenit ducesă

Viaţa obişnuită s-a terminat pentru Meghan Markle din clipa în care a devenit soţia prinţului Harry. Ea trebuie să respecte acum regulile stricte ale protocolului regal.

1. Fără selfie-uri!

2. Fără autografe!

3. Fără reţele de socializare!

4. Fără unghii colorate!

5. Nicio călătorie fără haine de doliu

6. Reverenţe şi iar reverenţe

7. Adio fuste mini!

Căsătoria cu prinţul Harry i-a schimbat viaţa actriţei americane Meghan Markle. Şi i-a schimbat-o până în cel mai mic detaliu. Poate că viaţa de "prinţesă" pare frumoasă şi poate că aşa şi este, dar în niciun caz nu se poate spune că e uşoară. Fiecare pas al ducesei de Sussex este atent studiat şi analizat, iar ea are de învăţat o mulţime de lucruri despre drepturile, dar mai ales obligaţiile statului pe care l-a primit.Pe lângă apariţiile publice şi participările la dinee oficiale, gale, baluri şi alte evenimente de la care nu poate lipsi, până la protocolul întâlnirilor cu Regina, lungimea fustei sau modul în care îşi ţine picioarele, Meghan Markle trebuie să respecte rigorile etichetei monarhiei. E! News prezintă 17 reguli pe care Meghan Merkle trebuie să le respecte după ce a devenit ducesă.La primul eveniment la care a participat alături de Harry, Meghan a dezvăluit că nu va mai putea să facă selfie-uri cu fanii după ce a fost rugată să facă o poză cu un cuplu, scrie Daily Mirror., s-a scuzat ea.Regula a fost creată pentru a-i încuraja pe oameni să-i privească pe membrii casei regale şi să vorbească cu ei şi pentru a evita ca aceştia să le întoarcă spatele, ceea ce ar fi chiar o ofensă, pentru a-şi face sefie-uri cu ei., a explicat Jennifer Gehmair, expertă în eticheta familiei regale britanice, pentru Smooth Radio Meghan are mulţi fani după rolul din serialul "Suits", dar de acum înainte nu le mai poate da sub nicio formă un autograf.Conform site-ului RoyalUK.com , ea îşi poate pune semnătura doar pe documente oficiale.Meghan nu mai are voie să deţină un cont pe nicio reţea de socializare. De aceea, activitatea pe blogul său de lifestyle şi pe Instagram s-a redus începând de anul trecut.Potrivit surselor citate de revista OK! , doamnele din familia regală nu au voie să folosească lac de unghii în culori închise. Pentru ziua nunţii, Meghan Markle a optat pentru culoarea preferată a Reginei, probabil un mod de a fi sigură că nu dă greş şi pentru a câştiga simpatia suveranei.De la moartea Regelui George, care s-a stins din viaţă în timp ce prinţii Elisabeta şi Philip erau în Africa şi au trebuit să călătorească înapoi spre Anglia în haine obişnuite, a devenit o regulă ca membrii familiei regale să aibă haine de doliu la ei când pleacă în străinătate.Regina aşteaptă ca femeile din familie, inclusiv Kate Middleton şi Camilla Parker Bowles, să facă reverenţe când intră într-o încăpere în prezenţa ei, chiar dacă este o ocazie neoficială. Dacă e vorba de o întâlnire oficială, Meghan trebuie să facă reverenţe în faţa tuturor celor cu un rang superior ei.



Regina nu acceptă fuste mai scurte de doi centimetri deasupra genunchilor. Vizitatoarele sale obişnuite, precum Kate, Camilla, Prinţesa Beatrice şi Prinţesa Eugenie cunosc deja regulile vestimentare pe care trebuie să le respecte când se întâlnesc cu Regina.