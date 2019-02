10 vedete care n-au mai prins roluri mari: Au ieșit din circuit!

1 din 11

Jessica Alba

Rolul din "Dark Angel" a consacrat-o, iar cel din "Sin City" a fost cel mai reușit din cariera sa. Jessica Alba a jucat apoi în câteva comedii romantice, în filmul de acțiune "Machete" și în thrillerul "The Killer Inside Me", care a fost bine primit de critici, însă nu a repetat succesul din "Sin City".

În ultimii ani, vedeta s-a concentrat pe afacerea sa. În 2011, ea a devenit cofondatoarea companiei The Honest, care are o gamă de produse eco. Potrivit revistei Forbes, Jessica Alba s-a numărat în 2016 printre cei mai bogați antreprenori sub 40 de ani.