Un gest frumos pentru studenţi: În fiecare an face asta!

Angajata unei universităţi are un obicei care atrage atenţia în fiecare an. Folosind frunzele care cad pe gazonul din campus, ea creează aranjamente superbe, în dar pentru studenţii care se pregătesc pentru examene.

Anotimpul preferat al Joannei Hedrick, consilieră la Universitatea de Stat din Sacramento (Statele Unite), este toamna. Şi se vede asta în fiecare an, când ea are grijă să aranjeze frunzele ruginii aşternute pe gazon în fel şi fel de combinaţii şi modele care atrag atenţia tuturor., a explicat ea pentru Sactown Magazine Proiectul său artistic a început când Hendrick a vrut să creeze nişte decoruri interesante pentru fotografiile celor doi copii ai săi, Sagan, în vârstă de opt ani, şi Emil (patru ani).Aşa i-a venit ideea de a aranja într-un model anume frunzele arborilor Gingko biloba, cucerind repede admiraţia întregului campus dar şi interesul presei, scrie publicaţia citată de Bored Panda Acum ea creează cam şase aranjamante pe an, pe măsură ce frunzele încep să cadă, dedicându-şi această artă efemeră studenţilor care se pregătesc pentru examene. Inspirată de artistul britanic Andy Goldsworthy, Joanna continuă să inventeze noi modele, spre încântarea tuturor celor care au ocazia să le admire.