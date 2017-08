Un copil de 9 ani a aplicat pentru un job la NASA şi a primit răspuns

Scrisoarea unui băieţel de 9 ani care a aplicat pentru jobul de protector planetar la NASA a devenit virală pe Internet. A ajuns unde trebuie şi a primit răspuns!

După ce un prieten de familie a publicat pe reteaua Reddit o poză cu scrisoarea lui Jack Davis în care explica motivele pentru care ar fi potrivit pentru noua poziţie scoasă la concurs de către NASA, ea a ajuns să facă înconjurul lumii, ajungând şi la Dr. James L. Green, directorul diviziei pentru ştiinţă planetară NASA.





"Dragă NASA,

Numele meu este Jack Davis şi aş dori să aplic pentru jobul de protector planetar la NASA. Chiar dacă am doar 9 ani, consider că aş fi potrivit pentru această meserie. Unul dintre motive este acela că sora mea îmi spune mereu că sunt extraterestru. Am văzut toate filmele despre spaţiu şi extratereştri, sunt bun la jocurile video, sunt tânăr şi prin urmare pot să învăţ uşor să gândesc precum un extraterestru. Cu respect, Jack Davis, Gardianul Galaxiei", a scris băieţelul în scrisoarea de intenţie pentru NASA.



Rândurile scrise de el au făcut înconjurul lumii şi scrisoarea a fost descoperită chiar de Dr.

James L. Green, directorul diviziei pentru ştiinţă planetară NASA care i-a răspuns.





"Tot timpul suntem în căutare de viitori cercetători şi ingineri străluciţi care să ne ajute, aşa că sper că vei învăţa mult şi că te vei descurca foarte bine la şcoală. Sperăm să te vedem aici la NASA cât mai curând", a mai declarat Green în scrisoarea adresata lui Jack.