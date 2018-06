Trucul cu telefonul care te ajută să faci cele mai frumoase poze din lume

Un fotograf profesionist dezvăluie un truc extrem de simplu care transformă o fotografie banală în una de poveste.

Nu o să-ţi vină să crezi cât de uşor este să faci o fotografie cu adevărat inedită! Fotograful Mathias Fast a dezvăluit cel mai tare truc care îmbunătăţeşte vizibil orice fotografie prin reflexiile pe care le creează.Nu ai nevoie de Photoshop sau de filtre speciale ca să faci o fotografie perfectă, susţine profesionistul. Orice începător poate să pună în aplicare acest truc: are nevoie de un aparat foto şi un smartphone. Ecranul telefonul ţinut într-un anumit fel creează anumite reflexii, astfel că reuşeşti să adaugi sau să scoţi din cadru anumite elemente.”Cu siguranţă că nu sunt primul care descoperă şi foloseşte acest mic truc, dar l-am găsit extrem de util în timp ce fotografiam o mireasă pregătindu-se pentru marea zi.Domnişoarele de onoare aveau telefoanele pe masă şi am surprins reflexiile pe care le creau. Atunci am realizat că dacă realizez fotografia din unghiul potrivit şi de la o distanţă corectă pot să încorporez reflexiile care fac poza inedită, dar decghizând faptul că ele au fost create cu ajutorul unul telefon”, explică fotograful citat de BoredPanda.comŢine telefonul pe orizontală în partea de jos a lentilei aparatului de fotografiat. Astfel anumite elemente din cadru se reflecta în partea de jos a imaginii. Doar ajustând unghiul de înclinaţie a telefonului poţi să obţii reflexia dorită.