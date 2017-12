Suedeza curajoasă: A devenit model după ce şi-a dezvăluit cel mai ascuns secret

E o dovadă de curaj ceea ce a făcut Therese Hansson, o tânără din Malmo, Suedia. Ea şi-a dezvăluit cel mai ascuns secret, iar ceea ce a urmat i-a demonstrat că a luat decizia corectă.

Sătulă să se mai ascundă, Therese a decis să le arate tuturor cum este ea cu adevărat. A renunţat la peruca de care era dependentă, dezvăluind că suferă de alopecie şi că nu are nici măcar un fir de păr pe cap.



Alopecia este declanşată de o reacţie greşită a sistemului imunitar care atacă foliculii de păr, cauzând căderea firelor. Calviţia are un efect psihologic negativ asupra persoanelor care suferă de această afecţiune, mai ales asupra femeilor.



Therese Hansson a descoperit la 14 ani că suferă de alopecie şi, evident, a fost şocată. "Eram foarte tânără atunci şi m-am speriat, am crezut că am cancer, acesta e primul gând când vezi că îţi pierzi părul. Eu ştiam că asta se întâmplă numai după ce faci chimioterapie", a povestit ea pentru Daily Mail.



După ce a aflat care este cauza reală a căderii părului, s-a obişnuit foarte greu cu alopecia. Fiind adolescentă, a resimţit extrem de puternic faptul că rămânea fără păr şi nu se putea acomoda cu aspectul său fizic. "Doar familia mea a ştiut despre asta la început, iar după un an am început să le spun şi prietenilor foarte apropiaţi. Era cel mai mare secret al meu şi eram foarte sensibilă dacă cineva observa ceva sau mă întreba ceva despre păr. Ştiam să mă ascund foarte bine", a mai spus Therese.