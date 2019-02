Oscar 2019: Green Book, marele învingător. Lista completă a câştigătorilor

Câştigătorii celor 24 de categorii ale premiilor Oscar au fost anunţaţi duminică noapte, la Los Angeles. Lungmetrajul "Green Book", regizat de Peter Farrelly, este marele câştigător al celei de-a 91-a ediţii a galei premiilor Academiei Americane de Film.



Lista câştigătorilor celei de-a 91-a ediţii a galei premiilor Oscar:

Cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Ediţia de anul acesta a galei Oscar a avut loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei au fost prezentate de mai multe vedete, fiind pentru prima dată când se întâmplă acest lucru în ultimii 30 de ani. Cei 7.902 membri ai Academiei au votat câştigătorii, anunţaţi de peste 40 de staruri ale cinematografiei, între care s-au numărat Barbra Straisand, Javier Bardem, Daniel Craig, Brie Larson, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Tom Morello şi Chris Evans."Green Book" a primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj, duminică noapte. Filmul lui Peter Farrelly a devenit un favorit în cursa pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film după ce a câştigat şi Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, dar şi trofeul Sindicatului producătorilor americani.După un Oscar primit în 2017, pentru rolul din "Moonlight", de Barry Jenkins, Mahershala Ali a devenit anul acesta al doilea actor premiat cel mai repede cu un al doilea trofeu al Academiei americane, pentru rolul său din "Green Book", după Tom Hanks (în 1993, pentru "Forest Gump", şi în 1994, pentru "Philadelphia")."Green Book", de Peter Farrelly, cu cinci nominalizări, "Black Panther", de Ryan Coogler, cu şapte nominalizări, şi "Roma", de Alfonso Cuaron, cu zece nominalizări, au primit fiecare câte trei trofee Oscar.Nominalizat în cinci categorii, "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, a primit cele mai multe trofee la gala Oscar 2019, patru, printre care şi cel pentru cel mai bun actor în rol principal, Rami Malek. "Bohemian Rhapsody" a devenit, în decembrie 2018, filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie, după ce a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari, la mai puţin de două luni de la lansare. Producţia care urmăreşte cariera trupei britanice Queen a fost lansată pe 18 octombrie 2018, având parte de cronici amestecate, dar a fost lăudată interpretarea lui Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury.În ianuarie, filmul a primit premiul Globul de Aur pentru cea mai bună dramă, dar şi pe cel pentru cel mai bun rol principal masculin.



Cel mai bun film: "Green Book" - câştigător. Au mai fost nominalizate "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Roma", "A Star is Born" şi "Vice".



Cel mai bun regizor: Alfonso Cuarón - "Roma" - câştigător. Au mai fost nominalizaţi Spike Lee - "BlacKkKlansman", Pawel Pawlikovski - "Cold War", Yorgos Lanthimos - "The Favourite" şi Adam McKay - "Vice".



Cea mai bună actriţă: Olivia Colman ("The Favourite") - câştigătoare. Au mai fost nominalizate Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star Is Born") şi Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").



Cel mai bun actor: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") - câştigător. Au mai fost nominalizaţi Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate") şi Viggo Mortensen ("Green Book").



Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book") - câştigător. Au mai fost nominalizaţi Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") şi Sam Rockwell ("Vice").



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King ("If Beale Street Could Talk") - câştigătoare. Au mai fost nominalizate Amy Adams ("Vice"), Marina de Tavira ("Roma"), Emma Stone şi Rachel Weisz ("The Favourite").