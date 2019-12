Miss Universe 2019: Zozibini Tunzi, cea mai frumoasă femeie din Univers

Zozibini Tunzi, în vârstă de 26 de ani, s-a impus în faţa concurentei din Puerto Rico şi a celei din Mexic, într-un concurs al cărui juriu a fost format din şapte femei, relatează CNN.



Miss Africa de Sud a fost aplaudată după ultimul ei discurs, o noutate a competiției, în care ea a declarat că va face orice pentru a încuraja tinerele fete să capete încredere în ele.



"Am crescut într-o lume în care o femeie ca mine, cu tipul meu de piele şi tipul meu de păr, nu a fost niciodată considerată frumoasă", a spus ea. "Cred că a venit momentul ca acest lucru să se schimbe astăzi", a adăugat câștigătoarea.

#BlackGirlMagic! A Black woman was just crowned Miss Universe. Zozibini Tunzi of South Africa competed amongst 90 women from other countries for the crown. pic.twitter.com/89IJTZ7pc7