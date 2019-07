Gestul eroic al unui tânăr: a sărit în flăcări pentru a-și salva nepoata

Oamenii spun adesea că și-ar da viața pentru cei pe care îi iubesc. Dar nu sunt mulți cei care chiar sunt capabili să-și pună propria viață în pericol pentru a salva pe cineva drag.

Este o decizie pe care o iei într-o fracțiune de secundă și uneori instinctul de supraviețuire și de conservare este mai puternic decât dorința de a salva.





Un tânăr din Statele Unite a fost pus în fața unei astfel de decizii radicale atunci când a trebuit să-și salveze nepoata în vârstă de opt ani dintr-un incendiu. Acesta a reușit să o salveze nevătămată, dar a plătit un preț mare.





Deși are la rândul său doar 20 de ani, Derrick Byrd are acum arsuri severe pe față, mâini și spate. Dar nu are niciun regret. Spune că ar intra iar în flăcări și chiar dacă l-ar fi costat viața, tot ar fi făcut-o.





”Aș face-o din nou. Aș intra iar în flăcări chiar dacă ar fi însemnat să am arsuri mai grave sau să fie murit”, a spus tânărul într-un interviu pentru postul american KOMO News.





Incendiul a izbucnit în locuința lui Byrd din Aberdeen, Washington. Nepoata sa, Mercedes, și ceilalți doi nepoți ai săi, pe nume Junior și Rory, au fost blocați într-o cameră la etaj.





Byrd spune că el și sora sa, Kayla, au reușit să prindă băieții după ce aceștia au sărit pe geam.Dar nepoatei sale i-a fost frică să sară de la geam și l-a implorat să o ajute.





”Plângea și îmi striga numele. Nu aveam de gând să o las acolo. Nu puteam să îmi las nepoata să moară”, a spus acesta.





”Am urcat pe scări și am înaintat prin flăcări. Simțeam cum mă ard. Am luat-o, mi-am dat cămașa jos și i-am acoperit fața ca să nu respire fumul. Am dus-o afară cât am putut de repede”, a povestit tânărul.





Cei doi au ieșit din casa în flăcări, dar salvatorul asuferit arsuri de gradul doi și trei pe brațe, față și spate.





Nu îmi pasă că am arsuri. ”, a mai spsu unchiul. ”, a mai spsu unchiul.





Curajul lui Derrick Byrd demonstrează că dragostea pentru familie poate transforma pe oricine într-un erou.